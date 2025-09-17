Capitán Solari: la Ladrillería Municipal sostiene un programa de asistencia social para las familias

La Municipalidad de Capitán Solari ratificó su compromiso con la comunidad a través de la continuidad de las tareas en la Ladrillería Municipal, un espacio productivo que se ha transformado en una herramienta clave para acompañar a las familias en distintas necesidades habitacionales y de infraestructura básica.

Desde la gestión local informaron que la producción de ladrillos se mantiene en funcionamiento permanente, con el objetivo de brindar asistencia en obras esenciales como la construcción de veredas, pozos negros, piezas y baños. Esta política pública busca dar respuesta a situaciones sociales urgentes y, al mismo tiempo, mejorar de manera concreta la calidad de vida de los vecinos.

Un compromiso con la inclusión y el desarrollo

El proyecto de la Ladrillería Municipal no solo apunta a generar materiales para obras comunitarias, sino también a garantizar que las familias con menos recursos accedan a soluciones habitacionales básicas. De este modo, el municipio asume un rol activo en la reducción de desigualdades y en la creación de condiciones de vida más dignas.

“Este trabajo refleja el compromiso de la gestión municipal con el bienestar de los vecinos, garantizando respuestas concretas y aportando a la mejora de la calidad de vida en nuestra localidad”, expresaron desde la administración local, al tiempo que remarcaron que la iniciativa se sostiene gracias al esfuerzo cotidiano del personal de la ladrillería, cuya tarea resulta fundamental para que el programa continúe creciendo.

Agradecimiento y proyección

Las autoridades municipales agradecieron especialmente a todo el equipo de trabajadores que día tras día sostiene la producción, permitiendo que más familias de Capitán Solari cuenten con materiales de calidad para sus obras.

Además, subrayaron que la meta es seguir ampliando la capacidad de asistencia, acompañando a los vecinos en cada etapa de su desarrollo. “Seguiremos trabajando con responsabilidad y compromiso por una comunidad más justa, solidaria y en permanente crecimiento”, destacaron desde el municipio.

Un modelo de gestión con impacto social

La experiencia de la Ladrillería Municipal se ha convertido en un ejemplo de cómo una política local puede combinar producción, empleo y asistencia social, ofreciendo soluciones inmediatas a problemas estructurales. Con esta iniciativa, la Municipalidad de Capitán Solari no solo refuerza su política de inclusión, sino que también apuesta a un modelo de desarrollo que integra a la comunidad y mejora las condiciones de vida de sus habitantes.