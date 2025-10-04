Chorotis apuesta a la modernización: capacitación sobre gestión municipal

En un paso más hacia la modernización y eficiencia administrativa, la Municipalidad de Chorotis, bajo la gestión del intendente Ariel Hofstetter, realizó este jueves una capacitación centrada en el Sistema de Gestión Municipal, con especial énfasis en el análisis y programación de datos.

La jornada estuvo a cargo de los especialistas Jorge y Mauricio Roubineau, quienes brindaron herramientas técnicas y prácticas para optimizar los procesos administrativos y de gestión dentro del municipio.

Innovación tecnológica en la administración local

Durante la capacitación se trabajó principalmente sobre el sistema EDSDA, un recurso clave para mejorar la planificación, control y seguimiento de las actividades municipales. Los funcionarios y personal presente pudieron familiarizarse con funcionalidades que permiten agilizar la toma de decisiones, mejorar la eficiencia de los trámites y reforzar la transparencia en la gestión pública.

El intendente Hofstetter destacó que este tipo de capacitaciones forma parte del compromiso de la Municipalidad con la innovación tecnológica, así como con la mejora continua de los servicios que se brindan a los vecinos.

Profesionalización y eficiencia

Desde la comuna se resaltó que la formación del personal no solo fortalece la gestión interna, sino que también beneficia directamente a la comunidad, al garantizar que los trámites y servicios municipales se realicen de manera más ágil y efectiva.

La iniciativa refleja un modelo de gestión que prioriza la profesionalización del equipo municipal, con el objetivo de que la administración local pueda responder de manera eficiente a las demandas de los vecinos y adaptarse a los cambios tecnológicos que exige la gestión pública moderna.

Con estas acciones, Chorotis reafirma su compromiso con una administración transparente, moderna y orientada a resultados, sentando las bases para un municipio más eficiente y conectado con las necesidades de su comunidad.