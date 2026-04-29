Ciro y Los Persas llega a Corrientes para dar su único show en la región

El pulso del rock nacional se hace sentir nuevamente en el nordeste. Ciro y Los Persas llegará a Corrientes, el sábado 16 de mayo, para presentarse en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, como parte de su ambiciosa Gira 2026.

Se trata de un tour que los encuentra recorriendo escenarios de distintos países y reafirmando su vigencia.

Los tickets ya se pueden conseguir a través de Ticketek y también en puntos de venta físicos habilitados: Que Sea Rock (Corrientes), Chaco Tour (Resistencia) y La Cornisa Bar Pool (Formosa), únicamente en efectivo.

Luego de un intenso 2025, la banda encabezada por Andrés Ciro Martínez continúa consolidando su presente con una seguidilla de shows masivos en distintos puntos del país y la región, incluyendo presentaciones en Córdoba, Rosario, San Juan, Mendoza y Buenos Aires, donde agotaron funciones en el Movistar Arena, además de su paso por Punta del Este.

En ese mismo camino, el grupo viene de protagonizar una destacada actuación en el Anfiteatro del Río Uruguay, en Paysandú. Allí, ofrecieron un recital convocante, con miles de personas acompañando una noche cargada de clásicos, entrega y una conexión muy cercana con el público, reafirmando su gran presente en vivo a nivel regional.

El show en Corrientes propondrá un repaso potente por las canciones más reconocidas de la banda, junto con clásicos infaltables de Los Piojos, grupo fundamental en la historia del rock argentino y parte esencial del recorrido artístico de Ciro.

Con una puesta que combina intensidad, emoción y un fuerte ida y vuelta con la audiencia, el espectáculo invita a transitar diferentes momentos de su carrera, desde sus comienzos hasta la actualidad, manteniendo intacta su esencia.

Esta parada en Corrientes se integra a una gira de alcance internacional que continuará por distintas ciudades de Sudamérica y Europa, incluyendo destinos como Barcelona, Madrid, Mallorca, París, Málaga, Dublín y Copenhague, entre otros.

La cita promete convertirse en una verdadera fiesta del rock, con un repertorio cargado de himnos y una energía que se renueva en cada presentación.