El Sauzalito: el Municipio asistió a familias aisladas por la creciente del río Bermejo
La Municipalidad de El Sauzalito llevó adelante un operativo de asistencia social en zonas afectadas por la creciente del río Bermejo, brindando ayuda alimentaria a familias que se encuentran con serias dificultades de acceso.
El intendente Jorge Monzón, junto a su equipo de trabajo, encabezó la entrega de alimentos y ayuda social en el Paraje Las Flores, en la zona de Wichi El Pintado, alcanzando a alrededor de 24 familias que permanecen parcialmente aisladas a raíz del avance del agua.
Según se informó, las familias se encuentran a unos 18 kilómetros del punto de corte, en un trayecto que demanda más de cuatro horas de recorrido, ya que deben atravesar sectores anegados a caballo, lo que complica gravemente el abastecimiento y la llegada de asistencia.
Ante este escenario, el Municipio desplegó un operativo especial para garantizar el acompañamiento a los pobladores afectados, reafirmando el compromiso de la gestión con las comunidades más alejadas y vulnerables del ejido local.
Desde la Municipalidad de El Sauzalito destacaron que se continuará trabajando con presencia territorial, responsabilidad social y compromiso, priorizando la atención de las familias impactadas por la emergencia hídrica.