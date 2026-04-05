Charata tiene un nuevo millonario: ganó más de $85 millones en la Poceada Chaqueña

Este sábado 4 de abril se realizó un nuevo sorteo de la Poceada Chaqueña y la suerte volvió a sonreír en el interior provincial. Un apostador oriundo de Charata se convirtió en el único ganador del pozo mayor, llevándose una suma de $85.014.278. La noticia fue confirmada por Lotería Chaqueña a través de sus canales oficiales.

El ticket ganador fue jugado en la Agencia 124-00 de esa localidad, generando gran expectativa entre los vecinos. Como es habitual, desde el organismo difundieron los números sorteados, que en esta ocasión fueron 15, 81, 85, 93 y 96.

Este nuevo premio millonario vuelve a posicionar a la Poceada Chaqueña como uno de los juegos más populares de la región. Mientras tanto, crece la expectativa por los próximos sorteos y la posibilidad de que otro chaqueño se convierta en millonario.