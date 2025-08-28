La Guardia Urbana de Margarita Belén recibió capacitación en Derechos y Garantías del Consumidor

En un acto realizado en la Casa de las Culturas de Margarita Belén, integrantes de la Guardia Urbana Municipal recibieron sus certificados tras haber concluido un curso de capacitación sobre Derechos y Garantías en el marco de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

La formación fue organizada por la Fundación ForNEA Argentina y estuvo a cargo del Dr. Ricardo Marimón, especialista en la temática. El evento contó además con la presencia del Dr. José René Galassi, presidente del Colegio de Abogados de Resistencia.

Desde el municipio destacaron que este tipo de capacitaciones permiten fortalecer el rol de los agentes municipales y mejorar la calidad del servicio que se brinda a la comunidad. “Seguimos apostando a la formación de nuestra Guardia Urbana para garantizar una atención más cercana y profesional a los vecinos”, señalaron desde la gestión del intendente Javier Martínez.

Con esta iniciativa, la localidad reafirma su compromiso con la actualización y preparación constante del personal municipal, en pos de consolidar una gestión más eficiente y orientada a la ciudadanía.