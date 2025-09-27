Castelli suma una nueva escultura al patrimonio cultural de la ciudad

554106161_1224439486390214_7006298375723459032_n

La Municipalidad avanza con la construcción de las bases que permitirán emplazar una nueva escultura en el espacio público local. Se trata de una iniciativa impulsada por la Asociación Amigos del Arte, en el marco de la Bienal de Esculturas, que busca fortalecer el movimiento cultural y enriquecer el patrimonio de todos los castellenses.

Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que los trabajos de cimentación ya están en marcha, con el objetivo de dejar listo el sitio donde se colocará la obra artística.

Con cada nueva incorporación, Castelli reafirma su identidad cultural y suma valor a sus espacios públicos, consolidándose como un referente del arte escultórico en la región.

