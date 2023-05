Chaco participa de la Feria Internacional del Libro con más de 50 escritores y escritoras

Impactos: 4

Chaco fue la gran protagonista en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en la jornada del lunes 1 de mayo, con una tertulia literaria de escritores y escritoras ganadores de los premios a la poesía Veiravé y a la novela Chudnovsky 2021-2022. Mediante una convocatoria, la delegación chaqueña estuvo conformada por 52 escritores y escritoras de distintas localidades de la provincia.

El presidente del Instituto de Cultura, Francisco Romero, quien acompañó la propuesta, destacó “la importancia de representar al Chaco en el evento más grande de Latinoamérica como la Feria del Libro de Buenos Aires. En este caso, junto a premiadas y premiados de nuestros concursos literarios en novela José Chudnovsky y en poesía Alfredo Veiravé, quienes además de recibir premios en efectivo y la impresión de sus obras, integran un circuito de circulación que hoy llega a la FIL BA”.

Quienes conformaron la mesa de tertulia fueron los premiados de novela Darío Ruido, Alicia Marina Rossi y Gregoria Leiva, primer, segundo y tercer premio; Pamela Fierro, María Lara Schaffer y Matías Ábalos, primer, segundo y tercer premio en poesía. Los primeros premios de ambas categorías son los jurados de la edición 2023.

Romero hizo especial mención al día del trabajador y la trabajadora: “entendemos al arte como un trabajo. Un reconocimiento en especial a las trabajadoras y los trabajadores de la cultura del Chaco. A 40 años de la recuperación de la democracia, el faro de Walsh y el faro de respetar los derechos de trabajadores y trabajadoras”.

La tertulia del 1 de mayo es “algo amable para el lector, 6 voces de poesía y de narrativa. Bien coral que nos van a regalar un recital. De eso se trata, una tertulia literaria recreando el rito ancestral, escuchar buenas historias y buenos poemas”, expresó.

Sobre las políticas en materia de literatura, dijo: “Si definimos a la democracia como ampliación de derechos, hoy estamos reivindicando acá el derecho a la lectura, el derecho a las culturas y el derecho a la belleza, porque la belleza también es un derecho y hay que invertir. No se puede hablar de la cultura sin inversión. La cultura requiere una inversión y pensar todo el ecosistema estratégico de nuestras industrias culturales”.

Los primeros premios 2022 y jurados de la actual edición, Pamela Fierro y Darío Ruido, expresaron: “la tradición literaria del Chaco es muy importante y es un orgullo estar en una feria internacional del libro, tenemos un escenario muy coral y un movimiento cultural importante, hay un trabajo de parte de la provincia de promover lo que hacen los artistas eso es importante”.

Las obras y sus autores

“El hambre de los espejos” de Pamela Fierro, obra ajustada en sus recursos discursivos, capaz de explorar y abrir sentidos, y sostener un campo de significaciones personales a partir de la esfera cotidiana más próxima. Los poemas hilan su extrañeza y alcanzan enorme densidad; construyen maneras de acercar o acercarse al mundo, para que algo de ese mundo permanezca.

Pamela Fierro: Es profesora en Letras de Nivel Medio y Superior. Escribe desde hace varios años. Participó en los talleres literarios de Mariano Quirós y Selva Almada. Publicó artículos y textos en la revista “Extrañas Noches”. En 2020 participó del concurso local “Crónicas de pandemia” y obtuvo la cuarta mención. También participó de la convocatoria que Virginia Feinmann realizó en Facebook “Crónicas de cuarentena”, donde uno de sus textos fue seleccionado para la serie de podcast “Diarios de Cuarentena” que se realizó como producción final para Spotify.

“Quienes hablan cuando escribo” de María Lara Shaffer, poemas que reconstruyen un diálogo mínimo pero intenso con elementos que movilizan, por cotidianos y por estar reubicados en el imaginario de la escena. Se destaca la experimentación que alterna sujetos poéticos, con distintas identidades.

María Lara Schaefer: Nació en Corrientes en 1998, pero reside en Resistencia, Chaco, desde el primer año de edad. Es cantautora, escritora y artista visual. Se formó tanto de manera autodidacta como en talleres de diversos lenguajes, como teatro, danza, canto y poesía. Trabaja alrededor de la cotidianeidad, la memoria y el material de archivo en diferentes soportes.

Este año, su videopoesía “Las otras” ha sido expuesta en el Centro Cultural Kirchner, en el marco del festival Poesía Ya! Actualmente, se encuentra trabajando en su primer disco solista con su proyecto “Lara de agua”, realizando su tesina de Licenciatura en Artes Combinadas en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (Fadycc) dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), y abriendo espacios de sensibilización y creatividad.

“A favor del agua” de Matías Ávalos, una escritura aventurada en metáforas que a través de una segunda persona interlocutora interroga y reflexiona emocionalmente acerca del desvalimiento humano, la muerte, la hostilidad.”

Matías Ávalos: viene del Impenetrable chaqueño, del subtrópico seco, caliente, agresivo. En 2010 llegó a Resistencia con la idea de estudiar el Profesorado de Letras de la UNNE. Publicó “El loco se ha vuelto mundo” (2016, Cospel Ediciones) y “Buenas noches, Paula” (Literatura Tropical, 2020).

“Los Propósitos” de Darío Ruido es simple y profunda. Se plantea la existencia del hombre, del hombre común, agobiado por el tedio de sus días. Con un lenguaje coloquial propio de nuestro entorno nos adentra en el territorio del vacío, la inutilidad de las cosas, las trampas y vicios del sistema.

Darío Ruido: nació en Presidencia Roque Sáenz Peña. Reside en Resistencia, Chaco, desde siempre. Es padre de cuatro hijos. Trabaja hace casi 30 años en la Administración Tributaria Provincial. Se recibió en la Universidad Nacional del Nordeste como Licenciado en Letras. Realizó Talleres de Escritura con los escritores Mariano Quirós y Miguel Molfino. Obtuvo un premio en poesía y otro en cuento en concursos provinciales de la SADE y Federico Veiravé. En 2019, recibió el primer lugar en el Premio Bienal de Novela Breve organizado por el CFI, obra que fue publicada por la Editorial Contexto y presentada en la Feria del Libro del Chaco en 2021.

“Las carimbas del silencio” de Alicia Rossi nos interpela desde la negritud. La trama intercala textos del libro de los hermanos, y los vínculos de una nieta y su abuela, se van desentrañando los mensajes de las almas de los muertos. Arroja luz sobre ese pasado negado por la historia oficial.

Alicia Marina Rossi: nació en Resistencia. Es abogada y escritora. Obtuvo varios premios y distinciones a nivel provincial y nacional. Realiza la presentación oral escénica de sus poemarios. Actualmente colabora en revistas y diarios literarios con cuentos y opiniones. Como narradora oral visita escuelas y bibliotecas.

“Ahora que estamos solos” de Gregoria Leiva recuerda al lector su propia historia con una prosa ágil y cuidada. Construida desde una intriga, expone secretos de familia, costumbres de nuestra zona y las ataduras que nos determinan si nos ceñimos a nuestro pasado.

Gregoria Leiva: Nació en Villa Ángela, el 17 de noviembre de 1959. Es profesora en Lengua y Literatura y licenciada en Letras. Se desempeñó como docente durante más de 30 años en el suroeste del Chaco. Entre sus obras se encuentran Destino de campana, El paladar de la victoria, Humanitas – Parábolas y escenas (poesía), Los viajes de Win, Una fea en el ropero – ensayo sobre ‘Betty, la fea’.

Edición 2023

Concurso de Novela. Las obras deberán ser originales e inéditas y no haber sido premiadas en algún otro certamen. Tema libre. Las obras deberán presentarse en formato Word o PDF, página A4, letra Times New Roman 12, interlineado 1.5. Los cuatro márgenes serán de 2,5 cm.

Las obras pueden ser presentadas en castellano o en lenguas de los pueblos originarios de la provincia del Chaco con su correspondiente traducción. La extensión total de la obra presentada no deberá ser inferior a 100 carillas, ni exceder las 350.

Las obras deberán enviarse con el sistema de PLICA. Los autores enviarán dos archivos adjuntos en formato doc. o PDF por correo electrónico a convocatoriachudnovsky2023@gmail.com con el asunto Concurso provincial de novela Chudnovsky 2023, desde el 27 de marzo al 27 de mayo de 2023 a las 23.59 (se tomará como comprobante la fecha y hora del envío del correo).

Concurso de Poesía. Las obras deberán ser originales e inéditas y no premiadas en algún otro certamen. Tema, estructura y métricas libres. Las obras deberán presentarse en formato Word o PDF, página A4, letra Times New Roman 12, interlineado 1.5. Los cuatro márgenes serán de 2,5 cm. Las obras pueden ser presentadas en castellano o en lenguas de los pueblos originarios de la provincia del Chaco con su correspondiente traducción.

La extensión total de la obra presentada no deberá ser inferior a 50 carillas, ni exceder las 100. Resulta indistinto, a los fines del concurso, la cantidad de poemas que la integre, siempre que se respeten los topes antes mencionados.

Las obras deberán enviarse con el sistema de PLICA. Los autores enviarán dos archivos adjuntos en formato doc. o PDF por correo electrónico a concursoveirave2023@gmail.com con el asunto Concurso Provincial de Poesía Alfredo Veiravé 2023, desde el 27 de marzo al 27 de mayo de 2023 a las 23.59 (se tomará como comprobante la fecha y hora del envío del correo).