Villa Río Bermejito Fue Sede Del 8° Zonal De “Chaco Juega”

En una jornada deportiva colmada de entusiasmo y camaradería, la “villa turística” de Villa Río Bermejito recibió este domingo a las delegaciones de Juan José Castelli, Tres Isletas, El Espinillo, Miraflores, Fortín Lavalle y la ciudad anfitriona, que compitieron en busca de su pase a la final provincial de Chaco Juega.

Esta instancia zonal reunió a jóvenes deportistas que se midieron en fútbol, vóley, ajedrez, hockey, básquet 3×3 y futsal, consolidando el espíritu inclusivo y federal que caracteriza al programa.

La ceremonia de apertura contó con la presencia del intendente Omar Reis; el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, profesor Fabio Vázquez; el vicepresidente, profesor Gabriel Pellegrini; las secretarias de Gobierno, Mónica Sander, y de Desarrollo Social, Sara Spanguolo; y el subsecretario de Deportes, José Rivero.

El intendente Omar Reis dio la bienvenida a las delegaciones, destacando la importancia de recibir este tipo de eventos que fortalecen el deporte y la integración regional.

Por su parte, el presidente del IDCH, Fabio Vázquez, transmitió el saludo del gobernador de la provincia, Leandro Zdero, reafirmando su compromiso con la realización de estos juegos, “el evento deportivo más inclusivo y federal de nuestra provincia”. “Es un orgullo ver cómo chicos de cada paraje o localidad comparten una verdadera fiesta del deporte como lo es Chaco Juega. Los esperamos en la final provincial y les deseo el mayor de los éxitos”, expresó.

Finalmente, el vicepresidente Gabriel Pellegrini tuvo a su cargo la apertura oficial de la instancia zonal, dejando inaugurada una nueva etapa de esta competencia que sigue creciendo año a año.