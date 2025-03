Chaco continúa con la vacunación antigripal

Visitas: 0

El Ministerio de Salud aplica la Vacuna Antigripal, que forma parte del Calendario Nacional, en los vacunatorios de la red provincial que abarca a las ocho Regiones Sanitarias.

Está destinada a personas entre los 6 y 24 meses de edad (esquema de dos dosis si no la recibieron anteriormente), personal de salud y fuerzas de seguridad, mayores de 65 años, personas gestantes en cualquier trimestre de gestación y puérperas hasta 10 días posteriores al egreso de la maternidad (si no se vacunaron durante el embarazo), y personas con factores de riesgo de 2 a 64 años.

Puede coadministrarse con cualquier vacuna del Calendario Nacional y anti Covid-19. La vacunación no será escalonada como años anteriores.