Sáenz Peña: adolescentes vivieron «Un día diferente»

El intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, y la vicegobernadora Silvana Schneider participaron este miércoles de la jornada «Un Día Diferente», que se realizó en el camping municipal «El Descando», organizada de forma conjunta por el Municipio de Sáenz Peña, SIAPA, la Regional Educativa IV A, y con el apoyo del Gobierno provincial.

Se trata de una jornada de convivencia y prevención, con actividades deportivas, recreativas y charlas sobre salud, que busca promover la diversión sin alcohol ni sustancias.

El encuentro reunió a estudiantes de tercer año de colegios secundarios de la ciudad.

UNA PROPUESTA QUE SE REPITE DESDE 2013

La actividad, que se realiza todos los años desde hace más de una década, propone dos días de convivencia entre adolescentes, con un programa que incluye deportes, recreación, cultura, talleres y charlas sobre salud y prevención, coordinadas por profesionales y docentes.

El objetivo es fomentar el encuentro y la integración en un espacio saludable, demostrando que es posible divertirse sin consumir alcohol ni otras sustancias nocivas.

Durante la jornada, los jóvenes recorrieron stands del Programa Municipal de Salud, el Centro de Prevención de Consumos Problemáticos, centros de salud locales, Medicina UNCAUS, Salud Pública y otras instituciones. Allí participaron en actividades educativas, lúdicas y de concientización.

CIPOLINI HABLÓ DE «ESPACIOS PARA CRECER»

Al recorrer el predio, el intendente Cipolini valoró la propuesta: «Es muy importante que los adolescentes cuenten con lugares donde puedan aprender, compartir y divertirse de manera sana, fortaleciendo vínculos y hábitos saludables», sostuvo.