Paso de la Patria lanza su primera competencia de trail running y busca posicionarse en el calendario deportivo regional

La villa turística de Paso de la Patria será escenario de un evento deportivo sin precedentes con la realización de su primera competencia de trail running, una disciplina que gana cada vez más adeptos por su combinación de exigencia física y contacto directo con la naturaleza.

La prueba se desarrollará el próximo 3 de mayo, con largada a las 8:00, y ofrecerá tres distancias: 5K, 10K y 21K, pensadas para convocar tanto a corredores principiantes como a atletas experimentados. El circuito incluirá terrenos característicos de la zona, como senderos naturales, superficies arenosas y desniveles propios del entorno.

Una experiencia más allá de la competencia

Desde la organización destacaron que la propuesta apunta a brindar una experiencia integral durante todo el fin de semana. En ese marco, el cronograma contempla:

Viernes: entrega de kits y cena de bienvenida para los participantes.

entrega de kits y cena de bienvenida para los participantes. Sábado: continuidad de la entrega de kits y almuerzo precompetencia, sin costo para los inscriptos.

Además, durante el evento se realizarán sorteos con premios para los corredores, lo que suma un atractivo adicional a esta primera edición.

Turismo y deporte

La iniciativa busca no solo fomentar el deporte, sino también potenciar el perfil turístico de la localidad. Los participantes y acompañantes podrán disfrutar de los múltiples atractivos que ofrece Paso de la Patria, con propuestas de alojamiento a precios promocionales especialmente pensadas para el evento.

Inscripciones abiertas

Quienes deseen participar pueden obtener más información e inscribirse a través de las redes sociales oficiales de “Paso Trail Run” o mediante los canales de contacto habilitados por la organización.

Un evento con proyección

Con esta primera edición, Paso de la Patria apuesta a consolidar una nueva propuesta dentro del calendario deportivo regional, combinando naturaleza, turismo y actividad física en un entorno privilegiado.

La expectativa es alta y todo indica que el evento podría convertirse en una cita obligada para los amantes del trail running en el nordeste argentino.