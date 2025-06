Caso Cecilia: Griselda Reinoso pidió ser sobreseída

El planteo será resuelto el jueves, por la jueza Dolly Fernández. El Equipo Fscal Especial ratificó la acusación por encubrimiento.

En la audiencia preliminar de este martes, en el marco del juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski, la principal novedad fue que Griselda Reinoso, una de las imputadas por encubrimiento agravado pidió ser sobreseída en la causa, y la jueza Dolly Fernández dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves para dar una respuesta.

Se trata de la mujer señalada como «casera» del campo de la familia Sena, quien en su declaración afirmó: «No sería capaz de hacer una cosa así, y no lo hice».

Tras escuchar a la esposa de Gustavo Melgarejo, otro imputado por encubrimiento, los fiscales Juan Martín Bogado, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez evaluaron la acusación contra la mujer, hasta que decidieron sostener la imputación.

Así, la jueza Fernández dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves, a las 9 de la mañana, para resolver si hace lugar o no al pedido de sobreseimiento.

Vale recordar que Reinoso está acusada de encubrimiento agravado por la naturaleza del hecho, al igual que su esposo Gustavo Melgarejo, y el matrimonio compuesto por Gustavo Obregón y Fabiana González, sobre quienes pesa la imputación de haber colabroado para hacer desaparecer el cuerpo de Ceccilia y los restos de sangre de la casa del matrimonio Sena.

Al término de la audiencia, el fiscal Cáceres Olivera señaló que «la defensora de Reinoso pidió el sobreseimiento y dio sus argumentos, y nosotros también dimos nuestros argumentos para sostener la acusación, y la jueza Fernández dictó un cuarto intermedio hasta el jueves para responder el planteo que se ha formulado».

LA DECLARACIÓN DE REINOSO

En su declaración, Reinoso expresó: «Yo no sería capaz de hacer una cosa así, ni lo hice. Lo único que puedo decir es que el viernes 2 de junio vi un auto, como yo no sé de autos no puedo describirlo, con Gustavo, el empleado del hombre, y del hijo del hombre, cuando digo el hombre me refiero al dueño del campo, Sena creo que le dicen, yo no soy la encargada de estar en la entrada del campo, es día fue lo único que vi, nada más».

«Las personas que nombré fueron al fondo del campo a buscar tierra, eso le dijeron a mi esposo, no recuerdo la hora, era de día pero el horario no sé, era antes de comer», relató, y agregó: «Yo me retiré de mi domicilio el día 7 por una pelea con mi marido, de los días anteriores no recuerdo haber visto nada raro, la gente que fue ese día, no era frecuente que vayan seguido, yo trabajo con mi esposo en darle de comer a los animales y cuidarlos, también limpiaba la casa y un galpón donde están las máquinas, barría y eso, nada más».