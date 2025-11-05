Carlos Verza pelea el campeonato en Quads este fin de semana en el Rally Raid «La Encrucijada»en Mendoza.

En dialogo con este medio,Verza anticipo que todavia no esta definido su participacion en el Dakar 2026 ya que nuevamente el presupuesto es el problema,comento que su principal Sponsor deposita en tiempo y forma,pero hay cuestiones administrativas que demoran y en el Dakar no se espera, dos meses antes de la competencia hay que cancelar todo y faltan menos de 60 dias para el inicio de la competencia mas dificil del mundo donde los competidores se preparan durante un año para llegar.

El Yaguarete declaro que esta enfocado en la carrera de este fin de semana que arranca este jueves con el prologo de clasificacion para la partida de 24 km.y el viernes de 145 km.el sabado de 250 km.aproximadamente en las Dunas de Nihuil,el dia domingo con pocos km.y la premiacion a la noche.

Verza expreso que a pocos dias tiene otra final,es el SARR que sera del 26 al 30 de noviembre donde esta peleando el 3º puesto en la categoria motos,esta competencia sera en Fiambala,Tinogasta y San Juan.

Esta fecha final del campeonato Oficial 2025 de Rally Cross-Country en el Sur Mendocino reunirá a pilotos de motos, cuatriciclos, UTV, areneros y camionetas en un circuito que combina adrenalina, paisajes naturales

Te dejamos el cronograma completo de este fin de semana con todos los detalles : Hoy miércoles 5 de noviembre se recibirá a los equipos en el Vivac y en los diferentes alojamientos de la ciudad. Comenzarán las verificaciones administrativas en el Polideportivo Municipal de 15 a 18:30 horas.

Prólogo Jueves 06/11

Enlace ida y vuelta 24km al Autódromo Municipalidad Víctor García,donde se recorrerá un especial cronometrado de 6km.

Etapa 1 | Viernes 07/11

Enlace a la largada en Carmensa 24km. Habrá un «Especial Cronometrado» (EC2) desde Carmensa, Soitue y el Río Los Toldos para sumar 145km. Un enlace al vivac de 65km. Se pasará por el Campo de Carabajal, rodeando el Cerro de los Chanchos, Las Chilcas, Aguada de los Caballos y el mencionado Los Toldos. Para la noche habrá un Especial Cronometrado (EC3) para autos: Camionetas, Areneros y UTVs, en Carmensa.

Etapas 2 y 3 para el Sábado 08/11

Enlace hasta la largada en Soitue de 20km. Un tramo especial cronometrado (EC4) por Soitue, el Río Los Toldos completo (inferior, medio y superior), la Aguada de Los Pajaritos y La Sandia que sumará 65km.

Un enlace de 50km llevará a los competidores a la largada en las Dunas de El Nihuil, donde comenzará el especial cronometrado (EC5) de 90km hasta el Cerro Los Leones y una huella que los depositará en la ruta final. Un enlace llevará a las tripulaciones de regreso al vivac, cumpliendo 55km.

Ultimo dia,Etapa 4,Domingo 09/11

El enlace de ida al paraje La Arena es de 24km, desde donde comenzará el especial cronometrado (EC6) de 45km hasta Carmensa. Será un tramo breve, para agilizar el recorrido final de la competencia y la culminación temprana de la actividad. Para cerrar el certamen, habrá una gala en la Bodega Faraón, donde se realizará la entrega de premios del campeonato «La Encrucijada».-