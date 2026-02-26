Continúa la búsqueda de Bernabé Navarro en Sáenz Peña: la Fiscalía no descarta nuevas hipótesis

El fiscal del Equipo Fiscal N°1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, César Collado, confirmó que se mantienen activos todos los recursos disponibles en el marco de la investigación por la desaparición de Bernabé Navarro, un vecino de 82 años del barrio San Martín, cuyo paradero es desconocido desde hace varios días.

El funcionario judicial indicó que se realizaron operativos de rastrillaje en distintos puntos rurales tras una denuncia que señalaba el posible hallazgo de un cuerpo en una chacra ubicada en la zona de Enrique Urien. Sin embargo, tras los trabajos desplegados por personal policial, se logró descartar esa versión. Según precisó, lo que se había visualizado era el cuerpo sin vida de un animal vacuno en avanzado estado de descomposición.

Los procedimientos continuaron posteriormente en Colonia Uriburu y en cercanías de Machagai, donde se llevaron adelante nuevas tareas de búsqueda con participación de distintas dependencias de seguridad. En paralelo, desde la Fiscalía se dispusieron medidas de carácter probatorio que, por el momento, se mantienen bajo reserva para no entorpecer el avance de la investigación.

Collado señaló que una de las principales preocupaciones radica en el estado de salud del hombre desaparecido, quien presenta una patología neurológica que afecta su memoria y requiere medicación diaria. En ese contexto, advirtió sobre los riesgos que implica que pueda encontrarse deambulando sin haber ingerido alimentos ni líquidos, en medio de las altas temperaturas registradas en la región.

Asimismo, el fiscal confirmó que se analizan distintas líneas investigativas a partir de testimonios que ubicarían a Navarro en la zona norte de la ciudad. Entre las hipótesis que se manejan, no se descarta que el adulto mayor pudiera encontrarse en algún domicilio particular, ya sea por decisión propia o con la intervención de terceros.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial se dispusieron controles y operativos en distintos sectores, mientras continúa el trabajo conjunto entre autoridades policiales y judiciales con el objetivo de dar con el paradero del hombre lo antes posible.