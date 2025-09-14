Prohibieron los celulares en un colegio de Castelli por casos de violencia digital

La medida temporal la adoptó la U.E.G.P. N° 24 «San José» ante los reiterados casos de violencia digital entre los estudiantes a través de canales de WhatsApp y redes sociales. En un principio, la prohibición será hasta el 30 de septiembre para todo el nivel secundario, y desde la institución ya notificaron a los padres sobre la medida. Además, pidieron el acompañamiento para trabajar en forma conjunto esta problemática que afecta a la sociedad en general, y en particular a los adolescentes.

En un comunicado enviado a los padres y tutores, desde el equipo directivo sostienen que «es por el bien de nuestros estudiantes. Las agresiones en los Canales de WhatsApp y otras redes sociales, son terribles. No esperemos a que alguien tome una decisión que nos haga sentir culpables por no haber hecho algo a tiempo», expresa.

Desde la institución vienen trabajando arduamente para tratar la problemática con charlar con estudiantes y profesionales, incluso tienen prevista una jornada con profesionales especialistas en el tema.

La violencia digital es el acoso, la intimidación o la vulneración de derechos de una persona a través de medios digitales como redes sociales, mensajería o plataformas de internet y se ha tornado en una de las principales problemáticas en el ámbito de las escuelas secundarias.

En la provincia del Chaco, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, ya había expresado su apoyo a la restricción del uso de celulares en las escuelas, identificando los dispositivos como una causa principal de distracción en el proceso de enseñanza-aprendizaje y abogando por su uso limitado a fines curriculares, según declaraciones a Diario Norte en julio de 2025. A finales de 2024, se presentó un proyecto de ley en la Legislatura Provincial para regular el uso de teléfonos y otras herramientas tecnológicas en las aulas.

