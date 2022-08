Boca sondeó a dos arqueros para reemplazar a Agustín Rossi

Impactos: 8

Boca tuvo una semana movida en uno de los temas que marcó la agenda del Consejo de Fútbol de cara al futuro que es la renovación del arquero Agustín Rossi, sin embargo la reunión no tuvo éxito y buscan un reemplazo.

Sabiendo que el arquero no seguirá en el club, la dirigencia comenzó a sondear dos arqueros de jerarquía para sumar al equipo de Hugo Ibarra que, de manera sorprendente, cuenta con el arquero en los entrenamientos y a esta hora estaría en el once titular ante Platense.

Todavía resta definir si su salida se dará en el presente mercado de pases mediante una venta o una vez que expire su contrato y abandone el club como agente libre con el pase en su poder. Otra de las opciones que podría darse es, que ante la mala relación entre las partes, el arquero obtenga una oferta importante y rompa el contrato de manera unilateral.

Ante la negativa del guardameta de ser el mejor pago de la historia del club de la Ribera, según expresó el presidente Amor Ameal, el Consejo de Fútbol consultó por Nahuel Guzmán , Pedro Gallese, Sergio Rochet, Rodrigo Rey y Andrés Mosquera para defender el arco Xeneize la próxima temporada.

Luego de conocerse la lista de apellidos, Boca avanzó por dos de ellos: Guzmán y Rochet por los cuales el Xeneize ya pidió condiciones a sus respectivos clubes y cotización por cada uno de ellos.

Sergio Rochet de 28 años y arquero de la Selección uruguaya tiene una cotización alta, imposible de pagar por un equipo argentino a comparación de Nahuel Guzmán de 34 años con un valor del mercado cercano al millón y medio de euros según el portal deportivo Transfermarkt y sería el indicado para suplir la próxima salida de Agustín Rossi. (NA)