Margarita Belén: el espacio “Fuerza Patria” busca consolidar la unidad del peronismo frente al modelo de Milei

En Margarita Belén, referentes de distintas líneas internas del Partido Justicialista se reunieron para fortalecer el espacio político “Fuerza Patria”, con vistas a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. El objetivo central: garantizar la unidad del peronismo para enfrentar lo que consideran un modelo de ajuste y desmantelamiento del Estado impulsado por el presidente Javier Milei.

El dirigente Javier Martínez expresó que el trabajo conjunto se da “junto a los compañeros de diferentes líneas internas del Partido Justicialista, en la construcción del triunfo para las elecciones del próximo 26 de octubre, donde los diputados nacionales y senadores debemos trabajar en contra del modelo anti Estado de Milei”.

Un llamado a la militancia y a la unidad

Martínez remarcó que “la Patria está en peligro” y que la alternativa para frenar las políticas nacionales pasa por la unidad de todos los sectores bajo la consigna de Fuerza Patria. Según señaló, este frente se plantea como la herramienta política capaz de defender los intereses de los trabajadores y de las provincias, afectadas por la reducción de la obra pública y los recortes en áreas estratégicas.

Críticas al modelo nacional

Entre los principales cuestionamientos, el espacio hizo hincapié en el impacto de las medidas económicas del actual Gobierno nacional: “poner freno a los cierres de puestos de trabajo, al abandono de las rutas y a tantas otras cosas que dejó de lado este modelo anti Estado”, expresó Martínez.

Camino a octubre

De cara a los comicios legislativos, “Fuerza Patria” busca trasladar la discusión nacional al Congreso, defendiendo políticas que fortalezcan el rol del Estado y protejan los derechos laborales y sociales.

Con un discurso enfático, el sector insiste en que la territorialidad peronista es la condición indispensable para alcanzar el triunfo electoral y constituirse en una oposición firme al actual proyecto nacional.