Frustran nuevo intento de usurpación de terrenos en Resistencia

La Policía del Chaco informó que este jueves, pasado el mediodía, se evitó un intento de usurpación de terrenos, en el predio del ferrocarril Belgrano Cargas, en avenida Rodríguez Peña al 1500.

Finalmente, tras el accionar policial, tres mujeres retiraron pertenencias de construcciones precarias.

Desde la Policía indicaron que cerca de las 13, los uniformados tomaron conocimiento que un grupo de personas intentaba ocupar terrenos pertenecientes al ferrocarril Belgrano Cargas, por lo que efectivos de la Comisaría Primera Capital intervinieron de inmediato.

Efectivos se dirigieron al lugar y constataron la veracidad de lo ocurrido, por lo que dieron aviso a la Fiscalía en turno, que dispuso que se notifique a los ocupantes de que serían desalojados de manera inmediata.

Los agentes verificaron que en las construcciones precarias no había personas presentes, por lo que de inmediato comenzaron el desalojo y el desarmado de las estructuras.

A los pocos minutos se hicieron presentes tres mujeres, de 25, 26 y 27 años, quienes retiraron pertenencias del interior de las viviendas a desalojar.

La Policía informó que finalmente, el desalojo fue completado con éxito, sin presentarse ningún contratiempo e inconveniente con persona alguna.