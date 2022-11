Barranqueras Comenzó el embarque de más de 23.000 toneladas de soja

Impactos: 9

Con la presencia del gobernador Jorge Capitanich, la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala, y la presidenta de la compañía, Lidia Cáceres, se reactivó la logística luego de 21 meses de inactividad y de cinco meses de almacenamiento de esta cosecha, ya que la altura del río no permitía el ingreso del transporte hídrico.

En la mañana del miércoles, la Compañía Logística del Norte (COLONO S.A) retomó sus actividades con el embarque de 23.200 toneladas de sojas que tienen como destino el puerto Timbúes de Santa Fé. El traslado se realizará en 18 barcazas (cuatro por día).

El primer mandatario provincial se refirió a esto como un plan de “revitalización” y expresó que desde el Gobierno se está “restituyendo esto que es una logística importante y que es una fuente de generación de empleo para muchísimas familias”.

Detalló que Chaco tiene en stock 35 mil toneladas de maíz y que se establecerán los “mecanismos de embarque correspondiente para garantizar su operatoria”.

Capitanich dijo que el 24 de noviembre, en la próxima reunión del Consejo de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la provincia va a exigir la posibilidad de la competitividad a partir del acceso a las vías navegables principales y secundarias y el acceso a los puertos.

“Necesitamos generar una superación de las restricciones porque tenemos una asimetría severa con la república hermana del Paraguay”, indicó el mandatario y aseguró que existe “un problema serio de operatividad, tanto portuaria como de transporte fluvial”.

El gobernador aseveró que “el sistema de logística integrada no está debidamente organizado en Argentina” y añadió: “pretendemos que se transfiera la titularidad del dominio del inmueble y que forme parte del patrimonio público del estado provincial como corresponde legítimamente a la provincia del Chaco”.

La Compañía Logística del Norte garantizó el acondicionamiento y almacenaje del grano. Desde la empresa, que tiene participación estatal, sostienen que esto implica “el fortalecimiento del aparato productivo de base industrial que tiene la provincia”.

Desde COLONO S.A afirman que la empresa reconvirtió sus servicios a la logística terrestre y servicios complementarios, para mantener la gestión operativa y comercial que le ha permitido sostenerse en el tiempo.

El mes que viene se planifica un operativo similar para los granos de maíz.