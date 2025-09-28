Agresión y destrozos para entorpecer un procedimiento policial

El sábado por la noche, cerca de las 21:30, un grupo familiar protagonizó destrozos contra un patrullero y agredieron a un oficial de policía, durante un operativo de la fuerza, en Charata.

Todo ocurrió sobre las calles José María Paz y Ramón Carrillo, donde se solicitó la presencia de los uniformados debido a una serie de disturbios protagonizados por un grupo de hombres. A su llegada, los uniformados se encontraron con los violentos, quienes intentaron huir de la escena, logrando reducir a uno de ellos.

Durante la requisa, tomaron conocimiento de que el demorado, de 27 años, tenía un pedido de captura activo. Sin embargo, los familiares de este comenzaron a arrojar ladrillos y botellas contra los agentes, llegando a propinarles golpes de puño y patadas.

También, algunos de los objetos arrojados impactaron contra la luneta trasera del móvil policial y el espejo derecho, provocando destrozos sobre el patrullero. En ese momento, en pos de resguardar la integridad física de los oficiales, se ordenó la retirada táctica.

Fuera de peligro, uno de los uniformados que participó del operativo, terminó con una herida cortante por mordedura, de carácter leve, según el médico de guardia, presentando la denuncia correspondiente. Por su parte, el único detenido fue llevado a la dependencia policial, donde quedó alojado por ordenanza del Juzgado de Faltas de Charata.