Laguna Blanca entregó útiles, mochilas y calculadoras a estudiantes secundarios

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, encabezó una nueva entrega de útiles escolares, mochilas y calculadoras científicas destinadas a estudiantes del nivel secundario de la localidad.

Según informaron desde el municipio, los elementos fueron adquiridos con recursos propios de la comuna y distribuidos entre los alumnos con el objetivo de acompañar el inicio del ciclo lectivo y facilitar el acceso a herramientas necesarias para el desarrollo educativo.

Entre los materiales entregados se incluyeron calculadoras científicas, un insumo que había sido planteado como una necesidad por parte de los estudiantes.

Desde la gestión municipal señalaron que estas iniciativas forman parte de una política de acompañamiento a las distintas etapas educativas, junto con programas vinculados al deporte y a las actividades extraescolares que buscan promover la inclusión y la contención de niños, niñas y adolescentes.

En ese marco, la intendenta también convocó a la comunidad a participar del acto de inicio del ciclo lectivo de la Escuela de Educación Secundaria N.º 128, previsto para las 13:30.