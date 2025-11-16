ARCA: requisitos a cumplir para no pagar el monotributo en noviembre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (también conocida simplemente como ARCA) comunicó que un grupo específico de contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), es decir el Monotributo, podría no tener que pagar la cuota de noviembre siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos.

A continuación te diremos cuáles son esos requisitos a cumplir para no tener que pagar el monotributo en noviembre 2025. Los detalles a continuación.

¿Quiénes podrán quedar excentos de pagar el monoributo en novimebre 2025?

Para no tener que pagar el monotributo en el mes de noviembre, ARCA ha elegido como beneficiarios a quienes ofrecen en alquiler una o, como máximo, dos propiedades.