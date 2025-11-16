ARCA: requisitos a cumplir para no pagar el monotributo en noviembre 2025

arca

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (también conocida simplemente como ARCA) comunicó que un grupo específico de contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), es decir el Monotributo, podría no tener que pagar la cuota de noviembre siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos.

A continuación te diremos cuáles son esos requisitos a cumplir para no tener que pagar el monotributo en noviembre 2025. Los detalles a continuación.

¿Quiénes podrán quedar excentos de pagar el monoributo en novimebre 2025?

Para no tener que pagar el monotributo en el mes de noviembre, ARCA ha elegido como beneficiarios a quienes ofrecen en alquiler una o, como máximo, dos propiedades.

Los requisitos establecidos por ARCA son:

  • Pertenecer al Régimen Simplificado y tener declaradas hasta dos propiedades destinadas a alquiler.
  • No estar inscripto en otras actividades económicas dentro del monotributo.
  • Registrar los contratos de locación en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI), cumpliendo con las normativas vigentes.

Dicho beneficio busca favorecer a aquellos pequeños arrendadores que no desarrollan otras actividades comerciales o profesionales, y que dependen únicamente del ingreso de esos alquileres.

ARCA brinda un importante beneficio a quienes tienen en alquiler propiedades.
¿Cómo registrarse en ARCA para no pagar el monotributo?

Para poder aprovechar este beneficio que brinda ARCA, el paso a paso es el siguiente:

  • Paso a paso para acceder a la exención del pago del monotributo
  • Ingresar a la página oficial del Monotributo utilizando tu clave fiscal.
  • Seleccionar la opción «Modificación locador de hasta 2 inmuebles – Beneficio Ley 27.737» para iniciar el trámite.
  • Informar el período a partir del cual te corresponde la exención del impuesto integrado.
  • Desde el servicio con clave fiscal «Sistema Registral», declarar la actividad correspondiente: 681098 – Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios o arrendados.
  • Verificar que los contratos de alquiler estén debidamente registrados en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI).
ARCA dio a conocer quiénes podrán quedar libres del pago del monotributo y cómo habilitar la exención de pago.

Una vez que el beneficiario haya cumplido todos estos pasos, ARCA evaluará la solicitud y en caso de corresponder, la persona no tendrá que pagar el monotributo durante el mes de noviembre, según lo dispuesto en la Resolución 5546/2024.

