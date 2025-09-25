Las últimas dos programaciones de la fase regular para For Ever

Se confirmaron las últimas dos programaciones para la fase regular de la Primera Nacional, siendo las fechas 33 y 34. En esto, For Ever deberá sumar una victoria para sacarle, por lo menos, cuatro puntos al noveno y de esa forma sellar su clasificación.

El choque de la fecha 33 será ante el ya descendido Talleres de Remedios de Escalada, lo que no presume que sea un partido fácil. Para ir a Buenos Aires, Pancaldo tendrá un cambio obligado, ya que Alan Luque llegó a la quinta amarilla en el partido contra Estudiantes de Río IV, y se presume el posible ingreso de Gino Barbieri, lo que generaría un movimiento de la defensa y Silvera volvería a jugar de lateral por izquierda, en el caso de que no llegue Ramiro Fernández.

Carlos Córdoba será el próximo árbitro que tendrá el conjunto chaqueño, secundado por Nahuel Rasullo y Malvina Shiell. Kevin Alegre será el cuarto. En la tabla de posiciones, For Ever está sexto, con 52 unidades, mientras que Talleres descendió a la «B» metro con apenas 20 puntos. También se fue Defensores Unidos, con la misma cantidad de puntos.

Con esto confirmado, el próximo rival de For Ever será Deportivo Morón, que será rival directo en la lucha por la clasificación. El Gallo está quinto, con 54 puntos, y el próximo domingo, a las 15:30, deberá visitar Resistencia para medirse con el Negro en el cierre de la fase regular.

Fechas 33 y 34 para For Ever

Sábado 27 de septiembre

Talleres de Remedios de Escalada – Chaco For Ever, a las 15:30.

Domingo 5 de octubre

Chaco For Ever – Deportivo Morón, las 15:30.

La tabla de la Zona B

Gimnasia de Mendoza – 59 Estudiantes de Río Cuarto – 56 Estudiantes de Caseros – 55 Gimnasia de Jujuy – 54 Deportivo Morón – 54 Chaco For Ever – 52 Agropecuario – 51 Temperley – 52 Chacarita – 48 Defensores de Belgrano – 45 Mitre – 39 Nueva Chicago – 38 San Telmo – 38 Central Norte – 36 Almirante Brown – 32 Colón – 29 Talleres – 20 Defensores Unidos – 20.