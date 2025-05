Analía Verón: “La ficha limpia no es proscripción, es dar el ejemplo”

Durante una nueva sesión del Concejo Municipal de Resistencia, la concejal Analía Verón destacó el ingreso del proyecto de Ficha Limpia y defendió su tratamiento como una demanda ciudadana. Además, celebró la continuidad del ciclo de cine adaptado para personas neurodivergentes.

Este martes, el Concejo Municipal de Resistencia vivió una jornada con diversos temas en agenda. En diálogo con Radio Provincia, la concejal Analía Verón compartió detalles sobre los proyectos presentados y defendió con firmeza la iniciativa de Ficha Limpia, que busca impedir que personas con condena judicial accedan a cargos públicos.

“Estamos en cuarto intermedio, pero en breve retomamos la sesión. Hoy ingresa el proyecto de Ficha Limpia, aunque será derivado a la Comisión de Asuntos Generales. Aún no se debatirá en el recinto, pero es un paso importante”, explicó Verón.

Consultada sobre la posibilidad de que la oposición acompañe el proyecto, la concejal fue optimista: “Yo creo que sí. Si no interpretamos lo que la ciudadanía nos está exigiendo a través del voto, estamos en el horno. Es una demanda lógica y justa”.

Frente a las críticas que califican el proyecto como un intento de proscripción, Verón fue tajante: “¿De qué proscripción me hablan? El proyecto establece que no se puede asumir un cargo si se tiene una condena en primera instancia ratificada por una segunda sentencia. No estamos hablando de una simple acusación. En cualquier empleo común se piden antecedentes. Nosotros, como representantes del pueblo, debemos dar el ejemplo”.

Respecto al proceso legislativo, explicó: “El proyecto pasa primero por comisión y luego llega al recinto para ser debatido y votado. Somos seis concejales en nuestro bloque y la oposición tiene cinco —tres del CER y dos del PJ—. Esperamos que acompañen, pero si no, lo vamos a aprobar igual”.

En cuanto a la legalidad de aplicar Ficha Limpia a nivel municipal, Verón señaló: “El municipio tiene autonomía para generar sus propias ordenanzas. Puede haber planteos de inconstitucionalidad, pero nuestra Constitución Nacional también establece requisitos éticos para ejercer cargos públicos”.

Por otro lado, la concejal celebró el éxito del ciclo de cine adaptado para personas neurodivergentes o con TEA (trastorno del espectro autista). “La primera función fue un éxito, la sala se llenó. El Cinema Center decidió repetir la proyección este jueves a las 15:40, nuevamente con la película Lilo y Stitch. Está especialmente adaptada para que todos puedan disfrutarla”, informó.

Verón cerró la entrevista con un mensaje claro: “Tenemos que dejar de temerle a dar el ejemplo. Si queremos cambiar la mirada que la sociedad tiene sobre la política, tenemos que empezar por casa”.