La Segunda Expo Río Corrientes invita a celebrar la cultura y la economía del río

Los días sábado 27 y domingo 28 de septiembre, la ciudad de Corrientes será anfitriona de la Segunda Expo Río, un evento que se consolida como el principal punto de encuentro para la comunidad náutica del Nordeste argentino.

La exposición se llevará a cabo en la Playa Arazaty I y ofrecerá una plataforma integral para el sector, celebrando la rica cultura del río y su gran cadena de valor.

«Expo Río es más que un evento; es un espacio de encuentro, negocios y concientización, es una experiencia que conecta a marcas, empresas, Pymes regionales y expositores nacionales con el público, en un entorno natural único a orillas del río Paraná», explicaron los organizadores.

El evento busca fomentar oportunidades de negocio y ventas de productos y servicios relacionados con la náutica, la pesca, los deportes acuáticos y más.

Además de su enfoque comercial, tiene como objetivo principal concientizar sobre la importancia y el cuidado de los ríos, destacando su potencial como motor económico y generador de empleo.

En este sentido, se desarrollarán charlas abiertas con la participación de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral, que abordarán temas como la pesca recreativa sustentable y la protección del medio ambiente.

Durante las dos jornadas, habrá actividades para toda la familia y atracciones destacadas; los visitantes podrán disfrutar de un programa completo que incluye:

Exposiciones y stands : marcas destacadas de pesca, náutica, automotrices y servicios con test drives y muchas propuestas más.

: marcas destacadas de pesca, náutica, automotrices y servicios con test drives y muchas propuestas más. Actividades deportivas : demostraciones en vivo, clases gratuitas de deportes náuticos, la Copa Náutica Expo Río y la primera edición de la Copa Expo Río de Beach Vóley.

: demostraciones en vivo, clases gratuitas de deportes náuticos, la Copa Náutica Expo Río y la primera edición de la Copa Expo Río de Beach Vóley. Cultura y entretenimiento : una gran feria de artistas y artesanos, seleccionados por la Federación de Artesanas y Artesanos de la Argentina y la Fundación Chaco Cultural, shows de DJs locales, desfile y un espectacular cierre con la Comparsa Ará Berá.

: una gran feria de artistas y artesanos, seleccionados por la Federación de Artesanas y Artesanos de la Argentina y la Fundación Chaco Cultural, shows de DJs locales, desfile y un espectacular cierre con la Comparsa Ará Berá. Sorteos: la exposición culminará con el gran sorteo de una moto Honda Navi 2025 y muchas sorpresas más para todos los presentes.

La Segunda Expo Río Corrientes invita a toda la comunidad a sumarse a esta celebración de dos días que promete ser una experiencia inolvidable, combinando diversión, aprendizaje y un profundo respeto por nuestro entorno natural.