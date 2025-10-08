Barranqueras: dos detenidos por microtráfico tras operativo en avenida Soberanía Nacional

WhatsApp Image 2025-10-07 at 22.44.33

En el marco de las acciones contra el narcomenudeo, personal de la División Microtráfico Metropolitana, dependiente de la Dirección General de Consumos Problemáticos de la Policía del Chaco, llevó a cabo un procedimiento con resultados positivos en la ciudad de Barranqueras, que culminó con la aprehensión de dos hombres y el secuestro de cocaína y dinero en efectivo.

El operativo se realizó este martes 7 de octubre alrededor de las 21:30, en un pasillo ubicado sobre la avenida Soberanía Nacional N° 4197, del barrio San Cayetano, con intervención de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1 de Resistencia, a cargo de la Dra. Ana Mariángeles Benítez (subrogante).

Durante una recorrida preventiva por la zona, los agentes observaron a dos personas en actitud sospechosa, aparentemente realizando un intercambio de objetos. Al intentar identificarlos, ambos hombres intentaron huir ingresando al pasillo, aunque fueron interceptados y reducidos a pocos metros.

En presencia de testigos, el personal policial procedió a revisar las pertenencias de los sospechosos, hallando los siguientes elementos:

  • 40 envoltorios de polietileno negro tipo “bochitas”, atados con cinta blanca, que contenían una sustancia polvorienta. Tras ser sometida a prueba de campo, arrojó resultado positivo a cocaína, con un peso total de 13,4 gramos.

  • $12.800 en efectivo.

  • Un teléfono celular Samsung A5.

  • Dos tijeras, presuntamente utilizadas para el fraccionamiento de la sustancia.

Como resultado, fueron aprehendidos:

  • Carlos Horacio Calvo, de 27 años, domiciliado en Fortín Rivadavia N° 3800, Resistencia (DNI 42.216.552).

  • Carlos Luis Gómez, de 31 años, domiciliado en calle Nicaragua N° 134, Resistencia (DNI 38.120.772).

Ambos fueron notificados de su detención en la causa por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes, conforme lo dispuesto por la fiscalía interviniente.

El procedimiento estuvo a cargo del Comisario Walter Alejandro Kees, jefe de la División Microtráfico Metropolitana, quien destacó el accionar preventivo del personal y la importancia de la presencia policial en zonas críticas del área metropolitana.

Desde la fuerza indicaron que se continuará con las tareas de investigación para determinar posibles vínculos con otras actividades de microtráfico en la zona de Barranqueras y Resistencia.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-10-07 at 22.39.11

Allanamiento en Juan José Castelli: detienen a un joven y secuestran marihuana, pastillas, dinero y un arma de fuego

WhatsApp Image 2025-10-07 at 21.27.13 (2)

Operativo conjunto en Fontana: decomisan más de 700 kilos de carne en controles a carnicerías

558867485_1340267990794676_2638713084319537922_n

Panzardi: ‘Queremos legisladores que voten con libertad y no por obediencia partidaria

Te pueden interesar

IMG_20231211_203822064-scaled

Fuerte reclamo del concejal de Baranqueras Carlos Maidana: “No puede ser que los trabajadores estén mendigando su sueldo”

WhatsApp Image 2025-10-07 at 22.44.33

Barranqueras: dos detenidos por microtráfico tras operativo en avenida Soberanía Nacional

WhatsApp Image 2025-10-07 at 22.39.11

Allanamiento en Juan José Castelli: detienen a un joven y secuestran marihuana, pastillas, dinero y un arma de fuego

WhatsApp Image 2025-10-07 at 21.27.13 (2)

Operativo conjunto en Fontana: decomisan más de 700 kilos de carne en controles a carnicerías

558015535_1138708851736365_4631342149009425729_n

El Municipio de Charata avanza con tareas de limpieza y mantenimiento en el Barrio Libertad