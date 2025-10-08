Barranqueras: dos detenidos por microtráfico tras operativo en avenida Soberanía Nacional

En el marco de las acciones contra el narcomenudeo, personal de la División Microtráfico Metropolitana, dependiente de la Dirección General de Consumos Problemáticos de la Policía del Chaco, llevó a cabo un procedimiento con resultados positivos en la ciudad de Barranqueras, que culminó con la aprehensión de dos hombres y el secuestro de cocaína y dinero en efectivo.

El operativo se realizó este martes 7 de octubre alrededor de las 21:30, en un pasillo ubicado sobre la avenida Soberanía Nacional N° 4197, del barrio San Cayetano, con intervención de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1 de Resistencia, a cargo de la Dra. Ana Mariángeles Benítez (subrogante).

Durante una recorrida preventiva por la zona, los agentes observaron a dos personas en actitud sospechosa, aparentemente realizando un intercambio de objetos. Al intentar identificarlos, ambos hombres intentaron huir ingresando al pasillo, aunque fueron interceptados y reducidos a pocos metros.

En presencia de testigos, el personal policial procedió a revisar las pertenencias de los sospechosos, hallando los siguientes elementos:

40 envoltorios de polietileno negro tipo “bochitas” , atados con cinta blanca, que contenían una sustancia polvorienta. Tras ser sometida a prueba de campo, arrojó resultado positivo a cocaína , con un peso total de 13,4 gramos .

$12.800 en efectivo.

Un teléfono celular Samsung A5.

Dos tijeras, presuntamente utilizadas para el fraccionamiento de la sustancia.

Como resultado, fueron aprehendidos:

Carlos Horacio Calvo , de 27 años, domiciliado en Fortín Rivadavia N° 3800, Resistencia (DNI 42.216.552).

Carlos Luis Gómez, de 31 años, domiciliado en calle Nicaragua N° 134, Resistencia (DNI 38.120.772).

Ambos fueron notificados de su detención en la causa por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes, conforme lo dispuesto por la fiscalía interviniente.

El procedimiento estuvo a cargo del Comisario Walter Alejandro Kees, jefe de la División Microtráfico Metropolitana, quien destacó el accionar preventivo del personal y la importancia de la presencia policial en zonas críticas del área metropolitana.

Desde la fuerza indicaron que se continuará con las tareas de investigación para determinar posibles vínculos con otras actividades de microtráfico en la zona de Barranqueras y Resistencia.