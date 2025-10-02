Pampa Del Indio: Zdero Presentó A Los Candidatos De La Lista 503: “El 26 Vamos A Elegir Entre El Pasado Y El Futuro”

Zdero encabezó en Pampa del Indio la presentación de los candidatos a senadores y diputados nacionales de la lista 503 de La Libertad Avanza, acompañado por Silvana Schneider. Ante una gran convocatoria de jóvenes, independientes, militantes, vecinos, pidió el acompañamiento en las urnas el próximo 26 de octubre, para consolidar el proyecto político iniciado en 2023.

Durante su discurso, Zdero remarcó que las elecciones legislativas son una oportunidad clave para definir el rumbo de la provincia: “El desafío que tenemos hacia adelante es elegir el modelo de vida, pero fundamentalmente el presente y el futuro que queremos para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos”.

Además, señaló que la lista 503 dejó atrás los egoísmos para priorizar el bienestar de los chaqueños: “Esta alianza reunió a personas de distintos sectores políticos y sociales para trabajar en objetivos comunes. Lo que la gente nos pedía era que nos unamos para sacar al Chaco adelante”.

También puso énfasis en la lucha contra el narcotráfico y en la protección de los jóvenes:

“Nuestros candidatos van a defender a las familias y a los jóvenes frente a los consumos problemáticos. No vamos a claudicar en la pelea contra el narcotráfico”.

Finalmente, Zdero convocó a redoblar fuerzas: “Hay que pegar un grito de libertad, de esperanza y de protagonismo desde Pampa del Indio. El 26 vayamos a votar a la lista 503 para continuar construyendo el Chaco que nos merecemos”.

Schneider: “El 26 de octubre, las urnas deben expresar un grito de libertad y esperanza”

La candidata a senadora nacional, Silvana Schneider, subrayó la importancia de consolidar el cambio iniciado en 2023. “Tenemos solo dos opciones: ratificar el cambio que nos ha costado tanto o volver a elegir a los mismos de siempre, los que dejaron al Chaco con los peores índices de pobreza y educación del país”. Y agregó: “Este 26 de octubre las urnas deben expresar un grito de libertad, esperanza y decir: kirchnerismo nunca más”.

Agüero: “La lista 503 puede caminar con la frente en alto”

Por su parte, el candidato a diputado nacional Guillermo Agüero reivindicó la gestión provincial y la transparencia de la lista: “En 2023 liberamos a la provincia de un perverso esquema de corrupción que empobreció al Chaco. Hoy tenemos una conducción con rumbo claro, basada en la honestidad, el trabajo y el respeto”. Agüero sostuvo además: “Tengo el sueño de que nuestros hijos no tengan que irse para progresar, que puedan prosperar en sus pueblos. Los candidatos de la lista 503 no tenemos causas judiciales y representamos la transparencia que el Chaco necesita”.