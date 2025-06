Alfredo Caballero: “Los aviones remontan con viento en contra, y La Escondida también”

En una entrevista que combinó sinceridad, diagnóstico social y visión política, el intendente de La Escondida, Alfredo Caballero, compartió un profundo análisis de su gestión al frente del municipio, los desafíos económicos que enfrenta su comunidad y su visión de futuro en un contexto nacional y provincial adverso.

De una infancia en el campo a la política como herramienta de transformación

Caballero se describió como alguien que nunca tuvo una imagen positiva de la política durante su infancia. “Crecí en una familia humilde del campo, y lo que veía era que los políticos llegaban en época electoral con una bolsita de mercadería para buscar el voto”, relató. Sin embargo, su perspectiva cambió al convertirse en profesional y ver las múltiples necesidades insatisfechas en su comunidad. “Vi en la política la posibilidad de cambiar realidades y mejorar la vida de la gente”, aseguró.

Una gestión que empezó con “caja cero” y vehículos destruidos

Al asumir en diciembre de 2023, Caballero se encontró con un municipio sin recursos y con un parque automotor casi inutilizable. “Lo primero que hicimos fue un relevamiento y pusimos a funcionar lo que se podía, porque sabíamos que la comunidad esperaba un cambio”, afirmó. Enfrentó además una fuerte resistencia inicial, producto de los 16 años de la gestión anterior. A pesar de ello, destacó que pudo armar un equipo sólido y enfocado en la prestación de servicios esenciales.

Una motosierra que afectó todo

Caballero no esquivó las dificultades del presente: “La motosierra caló hondo. Hoy no tenemos ni módulos alimentarios ni semillas, cosas básicas que antes sí llegaban desde Nación o Provincia. Tuvimos que dar de baja a personal porque no podemos pagar sueldos, y las proyecciones no son buenas”.

Aun así, remarcó con orgullo que el municipio mantiene los sueldos y los proveedores al día, y que todos los servicios públicos están funcionando. “Tratamos de hacer una gestión austera y eficiente para no recortar donde más duele: en la asistencia a la gente”.

Economía local, desempleo y un horizonte incierto

Consultado sobre las posibilidades de empleo fuera del municipio, explicó que la empresa Tanino Indunor es el mayor empleador de La Escondida, pero no alcanza. “Muchos profesionales como enfermeros, técnicos o docentes no consiguen trabajo, y la empresa trabaja con un nivel de tecnología muy avanzado para el que no siempre estamos preparados localmente”, lamentó.

Ante esto, impulsan el área de emprendedurismo, aunque reconoció que en el contexto actual es muy difícil: “El 70% de un sueldo se va en luz. Un jubilado cobra 260 mil y paga 200 mil de electricidad, ya ni puede comer”.

Un municipio sobredimensionado en personal

La Escondida tenía alrededor de 500 empleados al momento de su asunción. Caballero evitó despidos masivos y priorizó ordenar la planta laboral: “Hicimos una depuración de casos extremos, gente que ni figuraba en planillas. Pero siempre tuvimos en cuenta que detrás de cada trabajador hay una familia”.

Criticó el retiro del Estado nacional y provincial en políticas sociales: “Hoy una madre no puede conseguir ni un pañal desde Nación. Todo lo que podemos dar sale de fondos propios del municipio”.

Turismo, fibra óptica y visión estratégica

Uno de los ejes más innovadores de su gestión es el impulso al turismo local. Caballero impulsa la marca “La Escondida, Ciudad Jardín” y trabaja para convertirla en una localidad turística certificada. “Nunca se hizo gestión en este ámbito. Conseguimos financiamiento nacional por 12 millones de pesos, lo que nos permitió desarrollar una web, manuales y señalética turística”.

Además, destacó la firma de convenios con empresas de fibra óptica para mejorar la conectividad y atraer inversiones. “La semana próxima nos visitan inversores que quieren trabajar en proyectos en la región”, anunció.

Mirada política: “La gente está cansada de peleas”

Caballero se mostró crítico del uso partidario de la gestión. “Los grandes políticos se pelean entre ellos y se olvidan de la gente. Por eso mi gestión intenta no tener bandería política. Nuestro partido, NEPAR, no logró conservar su banca en la legislatura, pero no me preocupa, yo voy a defender a mi pueblo a capa y espada”.

También valoró el trabajo en conjunto con los intendentes vecinos de la Ruta 16, sin importar los signos políticos: “Tenemos diferencias, pero trabajamos en bloque. La situación lo exige”.

Un mensaje final a la comunidad

Con firmeza y tono esperanzador, Alfredo Caballero cerró la entrevista con un mensaje claro: “Yo no prometí, me comprometí. Estoy con mi comunidad, la cuido, la acompaño y vamos a salir adelante. Los aviones remontan con el viento en contra, y La Escondida no va a ser la excepción”.