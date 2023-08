Alberto reapareció, pidió “cuidar la paz social” y anticipó que preparan medidas económicas

Impactos: 10

Alberto Fernández reapareció en la provincia de Neuquén, junto al gobernador Omar Gutiérrez, en un acto de entrega de viviendas en el que se refirió a la actualidad del país, su ausencia en los medios y las medidas económicas que preparan para enfrentar la crisis.

“Cuidemos nuestra convivencia democrática. Hemos visto hechos que estuvieron organizados. Les pido que cuidemos la tranquilidad y la paz social”, afirmó antes de referirse a su larga ausencia en actos públicos y medios. “Básicamente no hablo porque no soy candidato”, dijo Alberto Fernández.

“Todos están muy preocupados con mi agenda, ‘qué estamos haciendo, dónde está, por qué no habla’. Básicamente no hablo porque no soy candidato, soy presidente y tengo que seguir trabajando y resolviendo los problemas que los argentinos tienen”, aseguró.

“Nosotros vamos a ocuparnos de resolver los problemas que tienen los argentinos y sus ingresos, pero les pido por favor que preservar la paz social es muy importante”, apuntó. Además, agregó: “Hemos vivido mucha violencia en la Argentina”.

También se refirió a las elecciones y las crisis económica: “He escuchado lo que las urnas han dicho. Tenemos una sociedad dividida en tres partes. Entiendo que hay muchos reclamos. He puesto todo mi esfuerzo por resolver los problemas, muchos he podido y muchos no, pero presto atención a lo que el pueblo dice cuando vota”.

El mandatario expresó que se prepara una serie de medidas para ayudar a enfrentar el duro momento económico del país. “A los que viven de un sueldo, en la informalidad o la formalidad, los que reciben la AUH, la Tarjeta Alimentar o el Plan Potenciar que estén tranquilos porque entre jueves y viernes hemos organizado una batería de medidas para remediar los efectos que ha generado la devaluación sobre el ingreso de los trabajadores”.

Por otra parte, analizó y valoró su gestión: “Quiero que cada argentino sepa que tuvo un presidente que en 4 años dio lo mejor para poner a Argentina de pie. Soy muy consciente de que hay necesidades que hay que resolver. Por eso, para los que viven de un sueldo o reciben la ayuda del Estado, que estén tranquilos porque entre jueves y viernes hemos organizado un batería de medidas para remediar el efecto de la devaluación”, lanzó.

A su vez, Fernández se refirió al final de sus días al mando: “Estamos con Omar terminado mandato. Tal vez sea el último acto juntos, para mi fue un gusto trabajar con Omar. No pensamos lo mismo pero tenemos una clara vocación de poner en valor la democracia”.