Ahora se puede pagar el colectivo con tarjeta de crédito, débito y QR en el Chaco

El sistema SUBE incorporó nuevos medios de pago en todos los colectivos urbanos y provinciales del Chaco, como parte del plan nacional de modernización del transporte público. Desde este viernes, los pasajeros pueden abonar sus viajes con tarjetas de débito, crédito o prepagas sin contacto (Visa y Mastercard), celulares o relojes con NFC, y códigos QR, además de la tarjeta SUBE física o digital.

La medida alcanza tanto al transporte urbano de Sáenz Peña como a las líneas que conectan Resistencia con Puerto Tirol, Colonia Benítez, Margarita Belén y Colonia Popular, junto a los recorridos 002, 003, 005, 008, 009, 012, 101, 104, 106, 107, 110, 111, 203, 204, 205, 206 y 207.

El valor del boleto no cambia y quienes usen la tarjeta SUBE seguirán accediendo a los beneficios de la Tarifa Social Federal. Además, con la función “Atributo a Bordo”, los pasajeros pueden actualizar descuentos o registrar su tarjeta directamente en el colectivo, sin necesidad de trámites presenciales.

Esta modernización —impulsada por la Secretaría de Transporte de la Nación, el Banco Central, el Banco Nación y Nación Servicios— busca agilizar los viajes, integrar tecnología y ampliar el acceso a medios de pago digitales en más de 60 localidades del país.