Fatal choque en ruta 12 deja un muerto y tres heridos

Hoy al mediodía, cerca de la localidad de San Roque en Corrientes, ocurrió un violento choque entre una camioneta y un camión de carga sobra la Ruta Nacional N°12, el siniestro vial dejó una víctima y tres heridos.

El accidente ocurrió cuando impactaron una camioneta Citroën Berlingo, que venía desde Buenos Aires con destino a Paso de la Patria; y un camión Volkswagen que viajaba de Resistencia con destino a Mocoretá. La víctima fue identificada como Matías Arroyo, conductor del vehículo menor, quien perdió la vida de manera instantánea. Él viajaba acompañado de Franco Agustín, quien tras el impacto, fue trasladado de urgencia al hospital local de San Roque para permanecer bajo observación médica. El camión de carga era conducido por un hombre y su hijo que presentaron lesiones leves.

La investigación del hecho quedó a cargo de la comisaría de San Roque para determinar las causas que produjeron este siniestro.