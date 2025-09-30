ABR/ Primera: Don Orione hizo sentir la localía claramente

Por una nueva fecha del Torneo Clausura de Resistencia, el elenco «Portuario» no dejó dudas en casa y venció a Hindú por 95 a 68. El goleador absoluto del partido fue Juan Koster con 25 puntos.

EL JUEGO

El juego comenzó con un Don Orione mucho mejor, donde Alejandro Gómez Brocal desde la conducción y alimentando a Nahuel Méndez y Juan Koster, hicieron que rápidamente los de Barranqueras tengan una clara ventaja (10 – 0). Sin embargo, con el correr de los minutos Hindú fue mejorando con Alejandro Fernández y corajeadas de Máximo Rath para abrie el score y estar en juego, aunque siempre los locales manejaron las acciones con Lautaro Picton y Juan Koster más que nada (19 – 8). Sin embargo, cerca del cierre, Don Orione encontró efectividad con Franco Dell ´Orto a la cabeza y así fue todo más fácil y mejor (25 – 11). Y llegó el cierre de los primeros diez y la ventaja fue siempre para Don Orione de 27 a 15.

En el segundo cuarto el que comenzó mejor fue Hindú con lanzamientos bien aprovechados de Diego Picardi, aunque siempre la ventaja siguió siendo «portuaria» (22 – 29). Pero, con el correr de los minutos el juego se fue volviendo muy intenso y parejo, donde los locales tuvieron algunas individualidades de Alejandro Gómez Brocal, ante un Hindú que se fue acomodando y con mandadas en la zona pintada principalmente de Valentino Colman, que hicieron que todo vuelva a ser muy parejo (33 – 30). Sin embargo, cerca del cierre del periodo nuevamente se vio a un Don Orione más activo con Alejandro Gómez Brocal, Juan Koster y Lautaro Picton, permitiendo de esta manera volver a acomodar el score y darle tranquilidad a los de Barranqueras (44 – 35). Y llegó el cierre del periodo y Franco Dell´Orto junto a Juan Koster encaminaron a una ventaja clara por 51 a 38 sobre un Hindú por momentos incómodos pero algunas individualidades siempre lo dejaron en partido.

En el tercer cuarto, Don Orione siguió controlando las acciones, donde Lautaro Picton, Juan Koster y Franco Dell´Orto siguieron estando muy activo en ataque y eso le dio tranquilidad al equipo (56 – 41). Los minutos fueron pasando y siempre la ventaja fue para el elenco de Barranqueras, mostrando siempre a Lautaro Picton y Juan Koster las principales armas en ataque, dentro de un equipo parejo y todos con buenos números y mejor rendimiento; tercer cuarto para Don Orione por 73 a 48.

Y en el último cuarto, las cosas no cambiaron en nada, donde Don Orione manejó todos los hilos del partido y solo hubo que esperar la chicharra final. Y llegó el final del partido y la victoria fue para Don Orione por 95 a 68

SINTESIS

DON ORIONE (95): Alejandro Gómez Brocal 8, Franco Dell´Orto 11, Juan Koster 25, Matías Rosales 6, Mauro Baneki 5, Lautaro Picton 15, Héctor Capelli 0, Nahuel Méndez 23 , Josué Fernández 2 , Juan Sequeira 0. ENTRENADOR: Alejandro Acosta.

HINDÚ (68 ): Mateo Didier 3, Uriel Medina 0, Máximo Rath 11, Álvaro Lange 0 , Alejandro Fernández 15 , Mateo Flores 8 , Juan Faría 6 , Valentino Colman 11 , Diego Picardi 14 . ENTRENADOR: Luis Cequeira.

ÁRBITROS: Gustavo Chávez y Diego Acuña.

ESTADIO: Don Orione (Barranqueras, Chaco).