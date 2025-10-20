A sus 81 años, así se ve el actor Robert Powell, quien protagonizó la película Jesús de Nazaret de 1977

Como mencionamos en la bajada de la nota, el actor tuvo que casarse de manera «obligada» para que su novia Barbara Lord, bailarina de Pan’s People, pudiera visitarlo y no tener problemas con la visa cuando él estuviera filmando la película Jesús de Nazaret en Marruecos y Túnez.

El actor Robert Powell en la actualidad.

Tras el estreno de Jesús de Nazaret, el actor afirmó tener problemas para retomar su vida cotidiana por el nivel de inmersión en el personaje, llegando a afirmar que creía haber arruinado su carrera con dicho papel.

Un año después, en 1978 interpretó al ingeniero Richard Hannay en la tercera versión de la película Los treinta y nueve escalones. Luego apareció en la película Arlequín, y en 1984 realizó el papel de Victor Frankenstein en la película Frankenstein.

En 1986 tuvo un gran éxito televisivo con la miniserie Shaka Zulu que narra la historia de Shaka, un jefe tribal zulú que a principios del siglo XIX inició un proceso revolucionario contra los colonizadores británicos en la actual Sudáfrica.

En los últimos años Powell optó por desempeñarse como actor de voz, y ha realizado varias publicidades y la voz en off de diversos programas de televisión británicos.