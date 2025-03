220 subadjutores y nuevos agentes penitenciarios: “vamos a cuidar a los chaqueños de bien”, aseguró el gobernador Zdero

Visitas: 0

Se trata de dos cursos de formación, uno para la capacitación de 20 cadetes y el otro para la incorporación de 200 nuevos agentes. El objetivo es fortalecer al Servicio Penitenciario y a la Policía del Chaco y revertir tantos años en los que prácticamente no se realizaron incorporaciones ni capacitaciones.

En Barranqueras el gobernador Leandro Zdero encabezó, este viernes junto al ministro de Seguridad Pública Hugo Matkovich, la apertura del 8° Curso de Formación para Subadjuntores Penitenciarios que reforzará la capacitación de 20 cadetes y 6° Curso de Formación para Agentes Penitenciarios que permitirá incorporar 200 nuevos agentes a la institución. “Estas incorporaciones fueron pensadas en el marco de un plan integral para garantizar la seguridad de los chaqueños con más recursos humanos, equipamiento e infraestructura adecuada”, subrayó el mandatario.

En la oportunidad recordó que durante muchos años la Provincia no reforzó con recursos humanos el servicio penitenciario ni la Policía. “Pusimos especial atención en la seguridad y no solo en recursos humanos; en los últimos días también entregamos equipamiento y uniformes e inauguramos las refacciones a nuevo del pabellón 5 de la unidad penitenciara de Sáenz Peña, porque necesitamos descomprimir las comisarías abarrotadas de presos”, señaló.

En esa línea destacó el trabajo del Instituto de formación para garantizar el egreso de agentes capacitados con vocación de servicio y reiteró que las fuerzas de seguridad requieren de hombres y mujeres de bien para proteger a todos los chaqueños. “A quienes ingresan hoy a este trayecto de formación les deseo éxito; serán instruidos en valores para tener un servicio penitenciario acorde a lo que el sistema exige y que quienes cumplen condenas lo hagan con todos los mecanismos de seguridad y protección que se necesitan”, destacó.

Por último, el gobernador Zdero aseguró que cumplirá a fondo la medida de sacar los celulares de las cárceles para evitar que desde las unidades carcelarias se cometan estafas, amenazas, e incluso la organización de operaciones delictivas. Aclaró que esto no implica la restricción de la comunicación de los internos ya que contarán con teléfonos provistos y administrados por el servicio, para comunicarse con familiares y abogados defensores. “Vamos a defender esta iniciativa porque hay que cuidar a los chaqueños de bien”, dijo.

De la actividad acompañaron también la jefa del Servicio Penitenciario Provincial, Gilda Erika Maidana; la intendente de Barranqueras Magda Ayala y subsecretarios de la cartera de Seguridad.

Transformación de las fuerzas de seguridad

El ministro Matkovich señaló que con gran responsabilidad se está llevando adelante un proceso de transformación y cambio para ordenar todo lo que tiene que ver con la seguridad y el Servicio Penitenciario, uno de los brazos más importantes de la seguridad pública. “En tan solo un año y cuatro meses de gestión estamos nuevamente aquí, iniciando un nuevo curso de cadetes y de alumnos, demostrando una vez más que los compromisos que asumimos a lo largo y ancho de la provincia, estamos cumpliendo fielmente”, apuntó.

El funcionario cuestionó las escasas incorporaciones de recursos humanos en las gestiones anteriores. “Si el servicio tiene 17 años de vida y estamos realizando hoy el sexto curso de oficiales y el octavo de alumnos, entonces que pasó durante el resto del tiempo que no hubo una política seria de nuevas incorporaciones”, enfatizó.

La jefa del Servicio Penitenciario, Érika Maidana, destacó la importancia de las nuevas incorporaciones e indicó que en el proceso de formación de nuevos agentes se brindarán todas las herramientas necesarias para su futuro desempeño. “La tarea de ustedes es formarse, capacitarse y buscar la excelencia”, dijo en un mensaje dirigido a los aspirantes.

Además destacó que en lo que va de la creación del Servicio Penitenciario es la primera vez que se dan repetidas incorporaciones en forma consecutiva. “Estuvimos muchos años sin incorporar ciudadanos a nuestras filas; este es el camino para que el servicio siga creciendo agigantadamente como lo venimos haciendo desde el año pasado”, concluyó.