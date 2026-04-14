Varela y Valle representarán al STJ en el Consejo de la Magistratura

El presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Enrique Varela, y la jueza Emilia Valle fueron sorteados para representar al STJ ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento durante el período 2026-2028 como miembros titular y suplente, respectivamente.

El 20 de abril, sorteo de la magistratura

Mientras que el lunes 20 de abril, a las 8 de la mañana, será sorteado entre jueces y juezas titulares de juzgados letrados de primera, única o segunda instancia, de paz o de faltas (excepto los legos), a las o los integrantes titular y suplente que representarán a la magistratura.

Esto es en cumplimiento de las disposiciones de la ley 24-B y el artículo 166 de la Constitución Provincial en virtud de que el 30 de abril finalizan los mandatos de los actuales representantes.