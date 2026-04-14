Detuvieron a un joven por su presunta vinculación en el crimen de Jonathan Romero

Esta mañana, alrededor de las 10, en el marco de la causa por «Supuesto homicidio agravado por el uso de arma de fuego», efectivos de la División Delitos Contra las Personas detuvieron a un joven de 26 años, en relación al crimen de Jonathan Romero de 30 años.

El procedimiento se llevó adelante, luego de que un testigo aporta datos clave para la investigación. Según su declaración, el ahora aprehendido habría sido quien facilitó una de las armas de fuego a otro implicado en el hecho.

Finalmente, el Equipo Fiscal dispuso la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a la unidad interviniente, quedando a disposición de la Justicia.