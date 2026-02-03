Trump bajará los aranceles a la India tras la promesa de Modi de no comprar más petróleo ruso

Trump mantiene desde hace tiempo una cálida relación con Modi, que se ha complicado recientemente por la guerra de Rusia en Ucrania y las disputas comerciales.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este lunes que planea reducir los aranceles sobre los productos procedentes de la India al 18%, desde el 25%, después de que el primer ministro indio, Narendra Modi, acordara dejar de comprar petróleo ruso.

La medida llega después de meses en los que Trump ha presionado a la India para que reduzca su dependencia del crudo ruso barato. India ha aprovechado la reducción de los precios del petróleo ruso mientras gran parte del mundo ha tratado de aislar a Moscú por su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Trump dijo que la India también comenzaría a reducir a cero sus impuestos a la importación de productos estadounidenses y compraría productos estadounidenses por valor de 500.000 millones de dólares.

«¡Esto ayudará a TERMINAR LA GUERRA en Ucrania, que está teniendo lugar ahora mismo, con miles de personas muriendo todas y cada una de las semanas!». dijo Trump en un post de Truth Social en el que anunciaba la reducción de aranceles a India.

Modi publicó en X que estaba «encantado» por la reducción arancelaria anunciada y que el «liderazgo de Trump es vital para lapaz global, la estabilidad y la prosperidad», y dijo que está «deseando trabajar estrechamente con él para llevar nuestra asociación a cotas sin precedentes». Mencionó una «maravillosa» llamada telefónica, pero no hizo ninguna referencia a la afirmación de Trump sobre la detención de las compras de petróleo ruso.

Las promesas de Trump de poner fin a la guerra en Ucrania se quedan sin cumplir

La negativa de la India a dejar de comprar petróleo a Rusia -que, según Washington, financia la invasión rusa de Ucrania- ha sido la manzana de la discordia durante meses, mientras Trump busca un esquivo final a la guerra.

Trump ha tenido dificultades para cumplir su promesa electoral de poner fin rápidamente a la guerra entre Rusia y Ucrania y se ha mostrado reacio desde su vuelta al poder a presionar al presidente ruso, Vladímir Putin. Al mismo tiempo, ha impuesto aranceles sin pasar por el Congreso para lograr sus objetivos económicos y de política exterior.

El anuncio del acuerdo con India se produce mientras se espera que su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner mantengan otra ronda de conversaciones a tres bandas con funcionarios rusos y ucranianos en Abu Dabi a finales de esta semana con el objetivo de encontrar un final para la guerra, según un funcionario de la Casa Blanca que pidió el anonimato para describir la próxima reunión.

Trump ha manifestado que cree que atacar los ingresos petroleros de Rusia es la mejor manera de conseguir que Moscú ponga fin a su guerra de casi cuatro años contra Ucrania, una opinión que encaja con su devoción por los aranceles.

La India se convirtió en un importante comprador de petróleo ruso tras el inicio de la guerra de Ucrania, proporcionando a Moscú un mercado de exportación crucial a medida que Europa reducía drásticamente sus compras.

En 2024, Rusia suministró casi el 36% de las importaciones totales de crudo de la India, alrededor de 1,8 millones de barriles de petróleo rebajados al día. Ya en diciembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una visita a Nueva Delhi, afirmó que estaba dispuesto a continuar con los «envíos ininterrumpidos» de combustible a la India a pesar de las presiones de Estados Unidos.

Amenazas arancelarias

En junio, Trump anunció que Estados Unidos impondría un arancel del 25% a los productos procedentes de India después de que su Administración considerara que el país había hecho demasiado poco para reducir su superávit comercial con Estados Unidos y abrir sus mercados a los productos estadounidenses. En agosto, Trump impuso impuestos de importación adicionales del 25% a los productos indios debido a sus compras de petróleo ruso, lo que supuso un aumento combinado de la tasa del 50%.

Con el compromiso de dejar de comprar petróleo ruso y la tasa más baja, la tasa arancelaria sobre los productos indios podría caer al 18%, que está cerca de la tasa del 15% aplicada a los bienes de la Unión Europea y Japón, entre otras naciones.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a AFP que también se eliminaría un arancel adicional del 25% que Trump había impuesto a la India por su compra de petróleo ruso en agosto. Históricamente, la relación de India con Rusia gira más en torno a la defensa que a la energía. Rusia suministra sólo una pequeña parte del petróleo indio, pero la mayor parte de su material militar.

Pero India, tras la invasión rusa, aprovechó el momento para comprar petróleo ruso con descuento, lo que le permitió aumentar sus suministros energéticos mientras Rusia buscaba acuerdos para impulsar su asediada economía y seguir pagando su brutal guerra.

Acuerdo UE-India

La reducción arancelaria anunciada se produce días después de quela India y la Unión Europea alcanzaranun acuerdo de libre comercioque podría afectar hasta a 2.000 millones de personas tras casi dos décadas de negociaciones. El acuerdo permitirá el libre comercio de casi todos los productos entre los 27 miembros de la UE y la India, desde textiles a medicamentos, y reducirá los elevados impuestos a la importación de vino y automóviles europeos.

El acuerdo entre dos de los mayores mercados del mundo también reflejaba el deseo de reducir la dependencia de Estados Unidos después de que las subidas de impuestos a la importación de Trump interrumpieran los flujos comerciales establecidos. Aunque el coste de los aranceles de Trump ha sido asumido en gran medida por las empresas y los consumidores estadounidenses, los impuestos pueden reducir los volúmenes comerciales entre países.

En los últimos meses, India ha acelerado el impulso para finalizar varios acuerdos comerciales. En diciembre firmó un acuerdo con Omán y concluyó las conversaciones para un acuerdo con Nueva Zelanda.