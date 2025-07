Tres Isletas: El Gobernador Zdero Acompañó El Acto Central Por El Día De La Independencia Argentina

”El futuro del Chaco lo vamos a escribir todos juntos, con decisión, con coraje y con determinación”, señaló el primer mandatario provincial.

El gobernador Leandro Zdero acompañó, este miércoles junto a la intendente, Marcela Duarte, el acto central por el 209° aniversario de la Independencia argentina, realizado en la localidad de Tres Isletas.

En su discurso, el jefe del Ejecutivo provincial recordó a los hombres y mujeres que, el 9 de julio de 1816, tomaron la valiente decisión de romper los lazos con la corona española para declarar la libertad de nuestra patria. “Esa declaración no fue fácil, por el contrario, fue valiente, incómoda pero revolucionaria. Esa valentía es la que hoy necesitamos para enfrentar los desafíos que tenemos por delante, porque la independencia no es sólo un hito, sigue siendo una tarea permanente”, dijo el Gobernador.

Asimismo, el Gobernador explicó: “Independencia es que cada chaqueño pueda vivir con dignidad, independencia es que nuestras economías regionales puedan crecer con reglas claras y con oportunidades reales, independencia es que nuestros chicos puedan estudiar, trabajar y soñar acá, en esta tierra que los vio nacer y crecer”.

Por esa línea, Zdero ratificó el compromiso de construir una provincia más justa, más productiva y con más libertad. “Debemos construir un Chaco que se independice de la pobreza estructural, del asistencialismo crónico, de las decisiones impuestas que desconocen nuestra realidad. Chaco tiene que convertirse en una provincia que no pida permiso para crecer, que genere riqueza con trabajo genuino, con inversión, con educación, con innovación pero fundamentalmente con esfuerzo”, aseguró.

“La independencia se construye todos los días con hechos concretos, con gestos permanentes, con honestidad, con diálogo y con cercanía. Por eso, en este día tan significativo, honramos a los héroes que dieron en Tucumán un gran paso, pero también rendimos homenaje a los héroes anónimos que construyen nuestra tierra en silencio como lo son los docentes, los productores, los emprendedores y a todos los jóvenes que no bajan los brazos”, valoró el Gobernador.

Para finalizar, el primer mandatario provincial sostuvo: “El futuro del Chaco no está escrito, está por escribirse y lo vamos a hacer todos juntos. Se escribirá con decisión, con coraje, con amor, con valores, con inclusión, con memoria, pero fundamentalmente con visión de futuro. Que este 9 de julio no sea un mero encuentro con perfume a independencia, sino que sea la promesa viva de construir juntos una Nación y un Chaco lleno de oportunidades”.

MARCELA DUARTE: “QUE ESTE 9 DE JULIO NOS ENCUENTRE UNIDOS Y CONVENCIDOS DE QUE EL FUTURO SE CONSTRUYE CON TRABAJO”

Por su parte, la intendente de Tres Isletas, Marcela Duarte, mencionó: “Hoy nos reunimos para rendir homenaje a nuestra historia y reafirmar nuestro compromiso con la identidad nacional”, expresó.

Duarte recordó la valentía de quienes, en 1.816, decidieron romper con la corona española y afirmó que la independencia “no se hereda, se conquista” y que sigue siendo una tarea colectiva que exige compromiso, solidaridad y trabajo conjunto.

Para concluir, hizo un llamado a la unidad y al esfuerzo conjunto: “Renovemos el compromiso de construir desde lo local una Argentina y un Chaco justos, solidarios y con oportunidades para todos. Que este 9 de julio nos encuentre unidos y convencidos de que el futuro se construye con trabajo, valores y amor por esta tierra”.

Acompañaron al Gobernador, la vicegobernadora, Silvana Schneider; la intendente de Tres Isletas, Marcela Duarte; autoridades de los poderes Legislativo y Judicial; funcionarios provinciales y municipales; y legisladores nacionales y provinciales.