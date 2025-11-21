Todo listo para el arranque del Festival Chaco Vibra: tres noches de música, danza y encuentro popular
Desde las 21 horas, el Parque 2 de Febrero se tiñe de folclore con el Festival Chaco Vibra. La grilla de espectáculos incluye nombres destacados como Los Alonsitos, Iván Ruiz, Ángelo Aranda y Los Nocheros, además de más de 500 bailarines, ferias de emprendedores y gastronomía regional. La entrada es libre y gratuita.
Desde hoy hasta el domingo 23 de noviembre, a las 21, en la pista de atletismo del Parque 2 de Febrero se pone en marcha una nueva edición del Festival Chaco Vibra. Con entrada libre y gratuita, el festival convoca a toda la comunidad a compartir tres noches de música, danza y encuentro popular.
El evento tendrá como eje la territorialidad, las vertientes musicales y el valor patrimonial, celebrando la identidad chaqueña y las tradiciones que unen a la región. Chaco Vibra es organizado por el Gobierno del Chaco a través del Instituto de Cultura y del Instituto de Turismo, junto al Municipio de Resistencia.
Durante los tres días, el Ballet Contemporáneo del Chaco (BCC) será el encargado de abrir la jornada. El BCC se presentará con un ensamble de artistas invitados.
“Este festival nació como una apuesta fuerte del Gobierno provincial para poner en valor nuestra identidad cultural y mostrar la diversidad artística que existe en cada rincón del territorio chaqueño. La respuesta del público de la primera edición, sumada al compromiso de nuestros artistas y trabajadores de la cultura, nos impulsó a redoblar la apuesta y concretar esta segunda edición, que llega con una programación más amplia, con una grilla renovada y un impacto aún mayor para el sector cultural y turístico”, adelantó el titular de Cultura de la provincia, Mario Zorrilla.
Chaco Vibra es una decisión política y cultural que genera empleo, movimiento económico, y despierta un sentido profundo de pertenencia. Cada edición es una oportunidad para que los trabajadores de las industrias culturales, los emprendedores, gastronómicos y productores locales puedan mostrar su talento y crecer impulsando el desarrollo cultural del Chaco.
El festival genera, además, un impacto económico directo e indirecto sobre comercios, la gastronomía, hotelería y los servicios turísticos, creando oportunidades para los emprendedores culturales y artesanales. De este modo, fortalece la marca territorial del Chaco, impulsando nuevas inversiones, proyectos culturales y circuitos turísticos.
“Celebramos la presencia de artistas locales y nacionales, junto a más de 500 bailarines, técnicos y productores chaqueños. Además, habrá más de 150 emprendedores y gastronómicos que ofrecerán productos locales y sabores típicos. Queremos que Chaco Vibra siga consolidándose como un espacio de encuentro, de orgullo y de celebración”, agregó Zorrilla.
Entradas y accesos
El ingreso al predio será gratuito, y se permitirá el acceso con conservadoras y silletas. El sector Platea, que contará con sillas, baños y servicio de cantina, tendrá un costo de $10.000 por día. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma www.nordestetickets.com o, para compras en efectivo, en la boletería del Complejo Cultural Guido Miranda, de miércoles a sábado, de 17 a 21 horas.
La vicepresidente del ICCh explicó: “una hora antes se abre el predio para que puedan acceder a la zona de platea por dos accesos en cada extremo de la misma en los que también se podrá comprar entradas, así que quienes no hayan adquirido con anticipación las pueden adquirir en puerta hasta agotar la capacidad, porque esperamos gran acompañamiento de público”.
Grilla completa
Viernes 21
Apertura: BCC
David Gómez
Ivan Ruiz
Amanecer Chaqueño
Crecimiento
Duo Acuarela
Edi Macci
Fulgor Nativo
Gualamba
Humberto Falcon
Los Residentes
Los Troperos del Chamamé
Maxi Toloza
Tiempo de Reencuentro
Trinar
Academia de danzas Nativas «Reflejos de Tradición»
Ballet Magesta Espacio Artístico
Escuela Municipal de Danzas Clásicas e Internacionales
Imágenes Ballet
Ballet Romance de Zamba
Ballet Zitto Segovia
Sábado 22
Apertura: BCC
Los Alonsitos
Piko Frank
Catalina Ruiz
Emiliano Cardozo y Los Cardocitos
Jose Aranda
Siempre Fibra
Las Guaynas Porá
Litoraleños
Norteños Folk
Sixto Romero
Tele Miranda
Tribu
Vale el Trago
Academia Juan Alberto Ortega
Academia Alborada de Pañuelos
Ballet Aires de Tradición
Ballet Estampas Argentinas
Ballet Luz Argentina
Academia Imagen de Mi Tierra
Domingo 23
Apertura: BCC
Los Nocheros
Angelo Aranda
Bianca Almirón
Carlos Bulacio
Duo Vocal Jose y Mirian
Ezequiel Ayala
La Huella Chaqueña
Lisandro Machado
Nordestada
Orejanos Folk
Seba Risso
Sofia Casafus
Sylvina Brizuela
Ballet Creciendo Juntos
Ballet Duartango
Ballet Renacer Amankay
Ballet Sembrando Sueños
Escuela Folklórica Municipal Huellas Argentinas
La Estación Folklórica