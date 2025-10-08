Se presentaron siete ofertas para la concesión de la Ruta del Mercosur

Este miércoles se llevó adelante la apertura de los sobres en la licitación de la concesión de las rutas del Mercosur, un trayecto de casi 700 kilómetros, con siete ofertas presentadas.

La concesión abarca los tramos Oriental y Conexión, integrado por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria) que atraviesan la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

De acuerdo a fuentes oficiales, las ofertas fueron presentadas por Autovía Construcciones y Servicios S.A.; Coyserv S.A.; Obring S.A.; Rovella Carranza S.A.; Panedile Argentina y Benito Roggio e hijos S.A.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que «el sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas».

A su vez, desde el Placio de Hacienda detallaron que los capitales privados son los que invierten en la operación y mantenimiento de la traza. «Esto genera ahorro al Tesoro Nacional. Además, el privado no abona ningún canon, permitiendo así que los procesos sean más eficaces y transparentes y que la gestión de las rutas nacionales sea autosustentada por los ingresos de peaje», dijeron oficialmente.

Los nuevos operadores se harían cargo del corredor 18 sobre fin de año o principios de 2026. Así, será el primer corredor vial que pasará a manos privadas.

La llamada ruta del Mercosur está gestionada por el Estado desde abril, tras el vencimiento del contrato que tenía Caminos del Río Uruguay.  La apertura del concurso se hizo a principios de junio. El Gobierno cambió dos veces la fecha clave de la licitación: primero iba a ser el 5 de agosto; luego la extendió al 8 de septiembre y finalmente fue fijada para este miércoles.

Además, Vialidad Nacional, organismo encargado de la elaboración de los Pliegos de Especificaciones, será el responsable de controlar por resultados el correcto cumplimiento de los contratos que se celebren.

