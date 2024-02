Sáenz Peña : Remiseros atravesados por la crisis, ” hay días no hacen un solo viaje “

Visitas: 12

Choferes de remises que tienen su base en calle 17 casi 12 lamentan la situación por la esta atravesando el país en materia económica y que al igual que a otros sectores los afecta directamente.

“Estamos pasando por una etapa muy dura, muy dura, más allá de los aumentos, que se incrementan los precios, la poca movilidad que tenemos con los remises nos preocupa. Se está complicando mucho la situación y estamos prácticamente volviendo al tiempo de pandemia, donde no trabajábamos nada.

Hay muchos coches parados, muchachos que no trabajan, que vienen y están quizás toda la mañana y no pueden hacer un solo viaje”, señalaron Rafael Vera y Eusebio Romero.

Solo en esta base del centro de Sáenz Peña hay 55 vehículos, sin mencionar las otras remisorias haciendo un total entre todas de unos 300 a 400 remises en la ciudad.

Y esta situación se agrava con los aumentos desmedidos de los precios, no solo del combustible por lo que ya no resulta redituable poner un coche como remis. “Hoy en día necesitas aproximadamente entre 5 a 8 mil pesos para poder girar una llave y poner el vehículo en movimiento y es redituable, no tenemos la compensación como, por lo menos como para cubrir esa inversión diaria que hacemos”, señalaron

“Los trabajadores de la calle estamos en una situación muy delicada, muy grave, porque el caso de no trabajar complica toda la situación, incluso familiar. Hay choferes que no tienen otro medio de sustento y están trabajando más de las horas que necesitan y tampoco nos cierran los números. Si hablemos de cifras en efectivo, con el que pueda comprar un pedazo de carne, un poco de pan a su casa. Hoy en día una tarifa mínima es de 1.500 pesos y a veces no se hace esos 1.500 pesos, o sea que ya es una familia que ese día no tiene que comer”.

Reconocieron los trabajadores del volante que “es delicada la situación” y se profundiza para aquellos que alquilan los coches, “ hay muchos que dejaron de alquilar, que incluso salieron de la empresa, dejaron de circular la calle porque no pueden cubrir ese gasto. Hoy en día una recaudación para uno que alguilla un auto tiene que ser de 4.000 o 5.000 pesos, y un alquiler diario de un auto tenéis entre 10.000 a 12.000 pesos, no hay forma de cubrir ese monto, no te dan los números”, dijeron resignados.