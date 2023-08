River perdió ante Argentinos

Impactos: 5

River, campeón de la Liga Profesional 2023, cayó ante Argentinos Juniors por 3 a 2 por la primera fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles en el primer tiempo fueron marcados por Di Césare para el local a los 11, Agustín Palavecino igualó a los 27m para la visita, que lo dio vuelta con un tanto en el rebote de un penal por intermedio de Esequiel Barco a los 41, en tanto que Luciano Gondou lo igualó a los 44m de la etapa inicial. El ex delantero de Sarmiento volvió a aparecer a los 12m del complemento para decretar el triunfo del Bicho.

El Millonario sigue sin debutar con victoria desde que se volvieron a jugar Copas locales entre equipos de Primera División. En total, en 6 estrenos no pudo ganar, con 5 derrotas (una por no presentación) y un empate.

La primera vez tuvo lugar en Mar del Plata en el año 2019. Por la ida de los octavos de final, el Millonario empató 1-1 ante Aldosivi, pero en la vuelta goleó y se clasificó. En la Copa de la Liga 2020el tribunal falló en contra del club de Núñez y perdió los puntos por no presentarse ante Atlético Tucumán en un torneo que quedó trunco por la Pandemia de Covid-19.

La Copa Maradona 2020 la inició como local ante Banfield, pero en cancha de Independiente y fue derrota 3-1. Ya en las últimas dos copas de la liga, otra vez perdió en ambos debuts: 2-1 ante Estudiantes en 2021 y 1-0 frente a Unión en 2022. El estreno de la edición 2023 fue con caída 3-2 ante Argentinos en La Paternal.