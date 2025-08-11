Resistencia: detienen a un hombre por robos con escalamiento y recuperan elementos sustraídos

Efectivos de la Comisaría Octava de Resistencia detuvieron este lunes a Milton Gonzalo M., acusado de participar en varios robos con escalamiento cometidos durante el fin de semana. En el operativo, se recuperaron una bicicleta y una escalera que habían sido denunciadas como sustraídas.

El operativo

Entre las 12:40 y las 13:20, personal policial realizó un rastrillaje en calles León Zorrilla y Güemes tras recibir información de que M. se encontraba en la zona de la laguna detrás de una estación de servicio.

Al ubicarlo, un vecino se acercó, expresó su molestia por los hechos que se le atribuyen (“…este nos tiene cansados…”) y le propinó un golpe de puño antes de retirarse. M. presentaba una lesión visible en el rostro.

Elementos recuperados

En un relevamiento por la zona de la laguna, los agentes hallaron y secuestraron:

Una escalera de aluminio plegable de cuatro tramos.

Una bicicleta marca Kenneth, color gris.

Estos bienes estaban vinculados a dos hechos de hurto con escalamiento, ocurridos en calle Alice Le Saige y en avenida Sarmiento . En el primer caso, cámaras de seguridad privadas registraron a M. trasladando la escalera.

Antecedentes

La policía confirmó que M. tenía un pedido de detención por un robo ocurrido en calle Remedios de Escalada , denunciado en la Comisaría 12ª. También había sido demorado cinco días antes en el barrio Villa San Martín, cuando fue sorprendido sobre techos de viviendas.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se notificó su aprehensión en tres causas y se informó a la Comisaría 12ª sobre los hechos recientes. Las investigaciones continúan para determinar su posible vinculación con otros delitos.