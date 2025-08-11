La final de la Libertadores se jugará en Lima

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció oficialmente que la final única de la Copa Libertadores 2025 se disputará en el Estadio Monumental de Lima.

El encuentro decisivo se jugará el sábado 29 de noviembre y volverá a colocar a la capital peruana en el centro de la escena futbolística continental.

La confirmación, realizada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a través de sus redes sociales, pone fin a las especulaciones sobre la sede y significa un nuevo reconocimiento al Monumental, que ya había albergado la final de 2019 entre Flamengo y River Plate, recordada por el doblete de Gabriel «Gabigol» Barbosa que le dio el título a los brasileños.

El proceso de elección tuvo a Lima compitiendo con Montevideo y Brasilia. Según versiones periodísticas, la decisión estuvo influida por la intención de la entidad de evitar la organización en Brasil y Uruguay, tras las recientes polémicas y denuncias por discriminación y racismo en esos países.

Finalmente, la candidatura peruana prevaleció, apoyada en la experiencia previa y en su capacidad logística.

El impacto del anuncio es significativo para el fútbol peruano y para la economía local. La llegada de miles de hinchas de los equipos finalistas promete un fuerte impulso al turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio en general.

Además, el evento representa una oportunidad para que Perú vuelva a mostrarse como anfitrión de espectáculos deportivos de gran magnitud, reafirmando su posición en el mapa del fútbol sudamericano.

Desde 2019, la Copa Libertadores adoptó el formato de final única en sede neutral, una modalidad que nació luego de la recordada final de 2018 entre River y Boca disputada en el estadio Santiago Bernabéu.

En este 2025, Lima tendrá nuevamente la responsabilidad y el privilegio de ser el escenario donde se defina quién levanta la copa más importante del continente.