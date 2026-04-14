Quitilipi refuerza la limpieza de canales para mejorar el drenaje y prevenir inundaciones

La Municipalidad de Quitilipi avanza con tareas de limpieza en el canal madre ubicado sobre calle Chacabuco, en el marco de un plan de mantenimiento y saneamiento urbano que apunta a optimizar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos.

Desde el área de Obras Públicas señalaron que estas intervenciones son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de desagües, especialmente ante la proximidad de períodos de lluvias intensas. En ese sentido, advirtieron que la acumulación de residuos en los canales es uno de los principales problemas que afectan el drenaje natural y generan inconvenientes en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades destacaron que la limpieza periódica de estos espacios permite prevenir situaciones de emergencia y mejorar las condiciones urbanas, evitando la obstrucción de los conductos pluviales.

Asimismo, desde el municipio realizaron un llamado a la conciencia de los vecinos, solicitando evitar arrojar basura en la vía pública y, en particular, en los canales. También pidieron no generar basureros a cielo abierto, ya que estas prácticas impactan negativamente en el ambiente y dificultan las tareas de mantenimiento.

Finalmente, remarcaron que la colaboración de la comunidad es clave para sostener una ciudad más limpia y prevenir problemas mayores durante los períodos de lluvias.