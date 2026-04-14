Colonia Popular realizó un encuentro de adultos mayores con eje en el acompañamiento emocional

La Municipalidad de Colonia Popular organizó un encuentro destinado a adultos mayores en el Concejo Municipal de Colonia Popular, con el objetivo de generar un espacio de contención, diálogo y participación comunitaria.

La jornada contó con la presencia de la intendenta Mariela Soto y estuvo centrada en la importancia de acompañar a este sector de la población, promoviendo instancias de reflexión y encuentro.

Durante la actividad, se desarrolló una charla sobre la temática de la pérdida y el duelo, en un clima de cercanía y respeto, donde los asistentes también recordaron con afecto a un vecino de la comunidad, conocido como Don Machuca.

Además, en el marco de las celebraciones de Pascuas, se entregaron presentes a los participantes, fortaleciendo el vínculo entre el municipio y los adultos mayores.

Desde la gestión local destacaron que este tipo de iniciativas buscan reconocer el valor de la tercera edad, fomentando espacios donde puedan compartir experiencias y sentirse acompañados. Asimismo, remarcaron la importancia de seguir impulsando políticas que promuevan el bienestar y la inclusión de los adultos mayores dentro de la comunidad.