Quitilipi: desbaratan taller clandestino e incautan motos y motopartes

IMG-20250925-WA0020

Los rodados estaban tirados en un terreno baldío. A la mayoría le faltaban partes.

Intervino personal del COM de esa localidad, a raíz de una denuncia hecha por una mujer.

En el escrito, la dama de 37 años mencionó que hace unos 8 meses entregó su moto y dinero en efectivo a un presunto mecánico. Pero pasó el tiempo y el sujeto nunca le dijo dónde tenía su taller y qué pasó con su motovehículo.

Los uniformados, mediante consultas con informantes durante la siesta de hoy, llegaron a un terreno baldío ubicado en López y Planes al 400. Allí, según vecinos, funcionaba un taller de motos clandestino.

Dentro del predio hallaron varias motopartes dispersas, entre ellas las del rodado de la denunciante.

Tras incautar la totalidad de los elementos, estos fueron llevados a la Comisaría de Quitilipi a fin de dar inicio a las actuaciones para lograr establecer la procedencia y propiedad de cada uno de ellos.

