Presentaron el Plan Integral de Orden y Protección en Rutas Chaqueñas

Este jueves, el gobernador Leandro Zdero presentó el Plan Integral de Orden y Protección en Rutas Chaqueñas, que busca trabajar de manera articulada entre los gobiernos municipales y provinciales de Chaco y Corrientes; el gobierno nacional, las fuerzas de seguridad y organizaciones civiles.

De esta presentación, que se realizó en las inmediaciones del Puente General Belgrano, acompañaron, además, la secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño; el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich; el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, y demás funcionarios.

«Para nosotros es importante garantizar seguridad, controlar las rutas en materia de pesos y de transitabilidad, cuidar los recursos naturales, combatir el delito, el crimen organizado y el narcotráfico», remarcó el gobernador.

El operativo demanda un esfuerzo coordinado entre la Secretaría General de la Gobernación y los ministerios de Seguridad, Producción e Infraestructura; además conecta instituciones del sector público con el privado, a las fuerzas de seguridad con la sociedad y a las provincias de Chaco y Corrientes.

Control de rutas chaqueñas.

Se apunta a mejorar la transitabilidad y seguridad de la circulación con profundización de los controles. Para ello, se realizarán fiscalizaciones simultáneas, articuladas y bajo un mismo esquema de control, lo que permitirá reducir la siniestralidad vial y enfrentar los delitos (como vehículos robados hasta el transporte de carga ilegales).

El primer mandatario provincial señaló que el plan apunta a «la responsabilidad del Estado de optimizar los recursos para controlar y mejorar el uso de rutas, la conectividad y la seguridad».

«Es por eso que articulamos acciones concretas con Corrientes y los Municipios, porque estamos en un conglomerado de casi de un millón de habitantes que conviven en una acción permanente de ida y vuelta», explicó.

En la oportunidad, además, ratificó el compromiso de seguir trabajando en el secuestro de drogas. «Agradezco el trabajo con las fuerzas federales que nos permitirá ser la provincia que más droga secuestró. Para continuar por este camino, es necesario estar hermanados todas las provincias limítrofes, trabajar de manera conjunta contra la trata de personas, el delito, el narcotráfico y el contrabando», subrayó.

Control de rutas chaqueñas.

Por último, remarcó la necesidad de otro puente interprovincial que permita mayor conectividad y desarrollo para toda la región. «Para lograrlo es necesario estar todos juntos, espalda con espalda para garantizar orden, protección y seguridad a todos los chaqueños», concluyó.

TRABAJO COORDINADO PARA OPTIMIZAR RESULTADOS

Cada organismo tendrá un rol específico y estratégico: la Policía Caminera, en forma conjunta con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Gendarmería, realizará el control de la documentación y verificación de las medidas de seguridad que contribuyan a la prevención de siniestros viales y la detección de delitos; la Dirección de Bosques realizará la fiscalización de cargamentos forestales poniendo un freno al desmonte ilegal y protegiendo el monte chaqueño.

La Administración Tributaria Provincial (ATP) controlará las cartas de porte, guías y documentación fiscal, a fin de identificar cargamentos ilegales, combatiendo el mercado negro y fortaleciendo la economía regional.

La Subsecretaría de Transporte llevará adelante la fiscalización de unidades de cargas y pasajeros sumando a la regularización de la actividad; la Dirección de Vialidad Provincial controlará el fluido del transporte pesado a fin de evitar el impacto negativo sobre la infraestructura de las rutas. Además, el pesaje servirá para brindar información sobre el cargamento que circula para una mejor planificación y preservación de la infraestructura vial.