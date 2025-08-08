Pancaldo rearma el once de For Ever para recibir a Gimnasia de Mendoza

Con muchas variantes en el once, Ricardo Pancaldo prepara el equipo de For Ever que el domingo recibirá en el Gigante de la Avenida a Gimnasia de Mendoza, en juego de la 26ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional de Fútbol. En cuanto a las ausencias y en referencia al equipo que superó 1 a 0 a Central Norte en Salta que lo dejó a sólo tres unidades de la punta, en el «Negro» se confirmaron algunas bajas, no estará el volante derecho Joaquín Jara, que sufrió rotura de ligamentos cruzado anterior y menisco interno de la rodilla derecha, con lo cual se perderá lo que queda de la temporada 2025 del certamen de ascenso.

Otro que no podrá estar presente será el lateral izquierdo Ramiro Fernández, que sufrió un desgarro ante los salteños. Y otros que todavía no estarán a disposición para el domingo serán el lateral izquierdo Alan Luque (sobrecarga muscular), el lateral derecho Mauricio Rosales (desgarro), el zaguero izquierdo Mathias Silvera (fuerte contractura), Leonardo Marinucci (molestia en el isquiotibial), el zaguero Gino Barbieri (molestia en el aductor), el volante derecho Santiago Valenzuela (desgarro), y el volante creativo Brandon Obregón (molestia muscular).

En principio, el DT Ricardo Pancaldo tendrá tres bajas obligadas: Jara, Fernández y Valdez y quienes ingresarían serían Thiago Chamarro, Jonathan Fleita y Robertino Seratto. La unida duda es la presencia de Franco Perinciolo o Zules Caicedo en el lateral izquierdo.

Así el probable once del Negro sería con un 4-4-2 compuesto por Gastón Canuto; Thiago Chamarro, Jonathan Fleita y Maximiliano Romero, Franco Perinciolo o Zules Caicedo; Robertino Seratto, Braian Nievas, Juan Manuel Carrizo, Joaquín Mateo; Matías Romero y Imanol Enríquez

El partido ante Gimnasia de Mendoza se jugará el domingo a las 16.30 y contará con el arbitraje de Maximiliano Macheroni, asistido por Damián Espinoza y Joaquín Badano.

VENTA DE ENTRADAS

Hoy, de 17 a 21, seguirá la venta de entradas y existe una gran expectativa entre los hinchas del «Negro». Se estima que habrá más de 10.000 personas en el «Juan Alberto García» para alentar al equipo. La venta continuará el sábado, siempre de 17 a 21. Y el domingo desde las 11 hasta la hora del partido (16.30).

PRECIOS

Popular de calle Illia. Socios: sin costo. No socios: $18.000. Menores y jubilados: $9000.

Tribuna de calle 15. Socios: $8000. No socios: $25.000. Menores y jubilados: $15.000.

Platea de calle 14. Socios: $12.000. Socio jubilado: $10.000. Socio menor: $12.000. No socios: $35.000. Menores y jubilados: $25.000.